Schweizer Erbin verkauft luxuriöse Traumvilla auf Mallorca

1/10 Die Villa liegt hoch über dem Meer in einem Wald aus Kiefern. Foto: PD

Darum gehts Luxusvilla auf Mallorca zum Verkauf: traumhafte Aussicht und exklusive Ausstattung

Simone Eigensatz verkauft Familienanwesen mit goldenen Armaturen und importiertem Wasserfall

23,8 Millionen Euro für 869 Quadratmeter Wohnfläche und 22'337 Quadratmeter Grundstück

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Was für ein Anwesen, was für eine Aussicht! Auf der Halbinsel Formentor auf Mallorca steht eine Villa zum Verkauf, die selbst in einer der nobelsten Ecke der Ferieninsel ihresgleichen sucht. Auf 869 Quadratmetern hat der Adlerhorst, wie die Villa heisst (spanisch: Nido de Águilas), sieben Schlafzimmer und mehrere Terrassen – alle mit einer 180-Grad-Rundumsicht aufs Mittelmeer, wie das «Mallorca Magazin» berichtet. Der Kaufpreis? 23,8 Millionen Euro.

Dafür bekommt man ein 22'337 Quadratmeter grosses Grundstück mit einem verträumten Garten mit alten Kiefern, einen künstlichen Wasserfall und zwei grossen Pools. Auf dem Gelände befinden sich zudem separate Gäste- und Personalapartments sowie eine grosse Tiefgarage.

«Hier ist wirklich alles Luxus»

Verkauft wird das Anwesen von Simone Eigensatz. Sie ist die Tochter des 1994 verstorbenen Walter Eigensatz und einst auf dem Anwesen aufgewachsen. Der Luzerner hat sein Vermögen mit einer Kurklinik-Gruppe in Bad Schwalbach (D) gemacht. Er hatte ein Faible für prunkvolle Bauten, wie ein Blick auf die Fotos der Annonce zeigt.

«Hier ist wirklich alles Luxus», sagt Simone Eigensatz dem «Mallorca Magazin». «Mein Vater musste alles in Superlativen haben. Für die goldenen Bäderarmaturen flog er auch mal nach Paris», sagt sie. Den künstlichen Wasserfall hat er in einer Villa in Florida abbrechen und auf Mallorca wieder aufbauen lassen.

Die Inneneinrichtung dürfte nicht jedermanns Sache sein. Darum betont Simone Eigensatz: «Innen dürfen die neuen Besitzer hier alles verändern, ansonsten sind die behördlichen Auflagen in dem Naturschutzgebiet aber sehr streng.»