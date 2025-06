Schlösser sind Liebhaberobjekte, und der Verkauf entsprechend schwierig, wie der Fall des Schloss Thorenberg bei Luzern zeigt. Dabei wäre das Luzerner Anwesen für 2,2 Millionen Franken noch ein Schnäppchen. Andere Luxus-Schlösser kostet 25 Mal so viel.

Welche Luxus-Schlösser in der Schweiz zum Verkauf stehen

Das Schloss Thorenberg ob Littau LU steht seit Monaten für 2,2 Millionen Franken zum Verkauf. Immer wieder führt Besitzer Hans Gysin (71) Interessenten durch das Anwesen. Im letzten Moment bekommen dann aber alle kalte Füsse und springen ab. Das Hauptproblem sind die fehlenden Parkplätze auf dem Anwesen.

Der Verkauf eines Schlosses ist herausfordernd, sind es doch teure Liebhaberobjekte mit hohen Unterhaltskosten. Wer reich genug ist und sich ein wenig adlig fühlen möchte, hat derzeit beim Schlosskauf die Qual der Wahl. Blick liefert eine kleine Übersicht, welche noblen Anwesen derzeit auf dem Markt sind.

Schloss Merlinge

Beim Schloss Merlinge mit Baujahr 1625 in der Gemeinde Meinier GE hat sich der Verkäufer etwas ganz besonders einfallen lassen. Gemäss Inserat akzeptiert er auch Bitcoin als Zahlungsmittel. Zudem kommt für einen Teil des Kaufpreises auch ein Tausch mit anderen Immobilien und Vermögenswerten infrage. Der künftige Besitzer muss tief in die Taschen greifen: So wird das knapp 60 Hektar grosse Anwesen für 55 Millionen Franken angeboten. Dafür gibt es ein Schloss mit über 1500 Quadratmetern Wohnfläche, einen grossen Swimmingpool, grosszügige Nebengebäude und viele weitere Annehmlichkeiten – wie Garagen. Das Gebäude war einst im Besitz des italienischen Königshauses.

Château El Masr

Ebenfalls im Kanton Genf steht in der Gemeinde Cologny seit geraumer Zeit das Château El Masr mit 20 Zimmern, 1000 Quadratmeter Wohnfläche und einem 5000 Quadratmeter grossen Garten zum Verkauf. Ein reicher Schotte, der lange in Ägypten Handel getrieben hatte, hat das Schloss 1883 erbaut. Daher stammt auch der ägyptische Name des Anwesens im Tudor-Stil, das übersetzt «der Ägypter» heisst. Für den atemberaubenden Blick über Genf soll ein Preis von 55 Millionen Franken aufgerufen werden. Zur Abkühlung steht ein grosses Hallenbad bereit. Sorgen um einen Parkplatz braucht man sich nicht zu machen: 26 Abstellplätze gehören zur Liegenschaft.

Château de Bochat

Fast schon ein Schnäppchen ist da im Vergleich das Château de Bochat in der Gemeinde Paudex VD. Auf den künftigen Besitzer warten acht Schlafzimmer und über 500 Quadratmeter Wohnfläche. Das Anwesen stammt in seiner heutigen Form aus dem 15. Jahrhundert. Ein Aussenpool lädt zum Schwimmen ein und bietet eine sensationelle Aussicht auf den Genfersee. Bei einem Preis von 10,2 Millionen Franken müssen die Käufer über eine gut gefüllte Börse für künftige Renovationen verfügen. Rund um das Schloss erstreckt sich auf 10'000 Quadratmetern ein üppiger Park.