Der Loryplatz in Bern ist zentral, die Mieten in den umliegenden Häusern sind günstig. Die Eigentümerin Allianz hat 142 Mietparteien gekündigt, weil acht Häuser dort saniert werden sollen.

Darum gehts 142 Wohnparteien am Loryplatz in Bern müssen bis Januar 2027 ihre Wohnungen verlassen

Allianz Versicherung plant Sanierung, über geplante Mietkosten gibt sie keine Auskunft

In einem Hochhaus in Bern-Bümpliz sind ebenfalls 144 Mieter von einer Leerkündigung betroffen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Dieser Wohnort ist begehrt: Am Loryplatz in der Stadt Bern wohnt man zentral – nur sechs Busminuten sind es zum Hauptbahnhof. Und die Mieten sind erst noch günstig. Zumindest in der beigefarbenen Überbauung an der Spitze des Platzes – da sind sich die meisten Mieterinnen und Mieter an der Effingerstrasse 111 einig.

Der Schock sitzt immer noch tief in den Knochen der Bewohner: Bis spätestens nächsten Januar müssen alle 142 Mietparteien raus aus ihren Wohnungen. Die Allianz-Versicherung – Eigentümerin der insgesamt acht betroffenen Mehrfamilienhäuser – will die Gebäude sanieren, wie die Berner Zeitung berichtet.

Darüber wurden die Mieter erstmals im November 2025 informiert. Damals sprach die Versicherung die Kündigungen bereits per Ende Februar 2026 aus – nur vier Monate im Voraus! Doch den Betroffenen wurden kurz darauf Vereinbarungen zur Verlängerung der Kündigungsfrist bis Januar 2027 angeboten. Davon haben laut der Berner Zeitung auch alle Anwohner Gebrauch gemacht. Mit der Einwilligung haben sie gleichzeitig aber darauf verzichtet, die Kündigung anzufechten.

Allianz schweigt über neue Mieten

Weil die Allianz viele Fragen unbeantwortet lässt, ist nun die Empörung gross. So fragt sich die Mieterschaft, weshalb es eine Leerkündigung braucht, obwohl die 1948 erbauten Gebäude «etappiert saniert» werden sollen, wie es heisst. Auch die wohl drängendste Frage bleibt offen: Wie viel werden die neuen Wohnungen kosten?

Darüber hält sich die Allianz bedeckt. Man befinde sich noch in der Planungs- und Abstimmungsphase, so eine Sprecherin gegenüber dem Lokalmedium. Erst wenn alle Details geklärt seien, könne man über den Mietzins Auskunft geben. Der Versicherer lässt aber durchblicken, dass es sich nicht um eine «Luxussanierung» handeln wird. Die Preise würden sich am orts- und quartierüblichen Mietzinsniveau orientieren.

Weitere Leerkündigung in Bern-Bümpliz

Knapp wird die Zeit für Mieterinnen und Mieter der Abendstrasse 30 im Arbeiterquartier Bern-Bümpliz im Westen der Stadt. Im 20-stöckigen Hochhaus mit Baujahr 1973 haben die 144 Wohnparteien noch bis Ende Juni 2026 Zeit, eine neue Bleibe zu finden. Der Bau wird ab Juli totalsaniert.

Auch dort zeigten sich Anwohner gegenüber Blick schockiert – obwohl über die Kernsanierung zuvor schon geredet worden war. Viele Mieter, mit denen Blick bereits im letzten Jahr gesprochen hatte, sind über 80 Jahre alt. Einige leben schon seit 52 Jahren in der Liegenschaft. Für sie bedeutet ein Wegzug aus der gewohnten Umgebung enormen Stress.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am Loryplatz: Auch dort leben viele Bewohnerinnen und Bewohner bereits seit über zwanzig Jahren in den Wohnungen. Ob sie wieder zurückkehren? Die Allianz erklärt, bestehende Mieter gegenüber Dritten bevorzugen zu wollen. Wie viele der Betroffenen diese Option wählen, bleibt abzuwarten.