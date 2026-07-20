Es ist ein seltenes Angebot: Im Misox GR wird ein bereits eingerichtetes Ferienhaus für 130'000 Franken angeboten. Billiger gehts im ganzen Kanton nicht. Gewisse Abstriche müssen Interessierte allerdings machen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Misox wird ein Rustico für 130'000 Franken angeboten

Das Ferienhaus liegt abgelegen, ohne Strom und ohne Dusche

Baujahr 1979, 3,5 Zimmer, 725 m² Grundstück, 1400 m ü. M.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Wer von einem eigenen Rückzugsort in den Bergen träumt, hat jetzt eine vergleichsweise günstige Möglichkeit. Im Bündnerland wird ein fertig eingerichtetes Ferienhaus auf mehreren Immobilienplattformen angeboten. Und das für nur 130'000 Franken. Es ist aktuell die billigste ausgebaute Ferienimmobilie im ganzen Kanton.

Das Anwesen steht auf 1400 Meter über Meer im Berggebiet Frascoscela oberhalb der Gemeinde Roveredo GR im italienischsprachigen Misox. Dazu gehören ein 3,5-Zimmer-Haus mit Terrasse, ein Holzschuppen und ein Grundstück von insgesamt 725 Quadratmetern. Das Gebäude, erbaut im Jahr 1979, ist gemäss Ausschreibung in gutem Zustand. «Die Inneneinrichtung ist rustikal und bietet alles, was man für Ferien in den Bergen braucht», schreibt die Maklerfirma Geiersberger Immobilien.

Ab vom Schuss

Neben einem grossflächigen Keller bietet das Rustico eine Küche mit Stube und Kamin, zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Trinkwasser und Abwasserversorgung sind bereits angeschlossen, eine Dusche gibt es allerdings nicht. Zudem müsste für die Stromversorgung noch eine Photovoltaikanlage installiert werden, wie aus der Annonce klar wird.

Der Luxus: die Natur und die Stille. Die Liegenschaft ist von weitläufigem Land umgeben. Auch Autos sind keine zu hören. Denn das Ferienhaus ist nur zu Fuss über einen Waldweg zugänglich. Im Sommer vom nächstgelegenen Parkplatz aus in 20 Minuten. Obwohl das Haus ziemlich ab vom Schuss ist, braucht man nur 35 Autominuten, um mit dem Tessin die Sonnenstube der Schweiz zu erreichen. Die Bergbahnen San Bernardino sind von Roveredo ebenfalls eine gute halbe Stunde entfernt.