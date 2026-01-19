DE
Restaurant wird abgerissen
Nati-Star Manuel Akanji baut in Heimatstadt 28 Mini-Wohnungen

8 Millionen Franken investiert eine Firma des Inter-Verteidigers in Winterthur in den Bau eines Wohnblocks. Für das Projekt muss das Restaurant Freieck weichen, das Ende 2024 den Betrieb einstellte. Es ist nicht das erste Investment von Akanji in seiner Heimatstadt.
Publiziert: 11:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Manuel Akanji investiert seine Millionen in ein Immobilienprojekt.
Darum gehts

  • Manuel Akanji investiert in Winterthur ZH 8 Millionen in ein Apartmenthaus
  • Das geplante Gebäude umfasst 28 Wohnungen mit Photovoltaikanlage auf dem Dach
  • Akanjis Firma kaufte das Grundstück 2024 für 3,9 Millionen Franken
Michael HotzRedaktor Wirtschaft

Fussballer Manuel Akanji (30) ist Winterthur ZH stark verbunden. Ein Grossteil seiner Familie lebt dort, er ist etwas ausserhalb der Eulachstadt in Wiesendangen ZH aufgewachsen. Und beim FC Winterthur lancierte der heutige Nati-Star seine Profi-Karriere, dank der er zum Multimillionär aufgestiegen ist. Die «Bilanz» schätzt das Vermögen des Verteidigers von Inter Mailand auf 20 bis 50 Millionen Franken. Und einen Teil davon investiert er nun wieder in Winterthur – und zwar in ein Mehrfamilienhaus, wie zuerst der «Landbote» berichtet hat.

Konkret: Im Winterthurer Stadtteil Seen soll für 8 Millionen Franken ein Apartmentblock entstehen. Laut dem Baugesuch sind 28 Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnungen geplant, die zwischen 27 und 60 Quadrat gross sind. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage aufgestellt. Hinter dem Bauprojekt steht eine Winterthurer Firma, die auf den Vater von Akanji eingetragen ist. Der Nati-Star selber ist Verwaltungsratspräsident der Aktiengesellschaft. Seine Frau Melanie (33) sitzt ebenfalls im Verwaltungsrat.

Restaurant muss für Wohnblock weichen

Entstehen soll das Wohnhaus am Standort des ehemaligen Restaurants Freieck. Das Betreiberpaar Brigitte und Walter Schmucki gaben ihr Lokal im Dezember 2024 auf – nach 45 Jahren. Akanjis Firma hat das Grundstück für 3,9 Millionen Franken gekauft. Nun wird das Restaurant also abgerissen.

Der Nati-Verteidiger schreibt sich damit ein in eine lange Liste von Schweizer Fussballern, die Teile ihres Vermögens in Immobilien stecken. Im September 2025 wurde bekannt, dass Nati-Trainer Murat Yakin (51) und Bruder Hakan Yakin (48) in Unterengstringen ZH eine luxuriöse Villen-Siedlung bauen. Akanji selbst hat unternehmerisch schon seine Spuren in Winterthur hinterlassen. Ende 2023 ist er als Investor bei der ersten Padel-Halle der Eulachstadt eingestiegen.

Zwei Zweitliga-Kicker sind wertvoller als Akanji
1:37
Marktwert-Update im 2026:Zwei Zweitliga-Kicker sind wertvoller als Akanji
