Milan gewinnt zu Hause gegen Hellas Verona 3:0. Damit stehen die Mailänder zumindest vorübergehend wieder an der Tabellenspitze der Serie A.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Milan feiert im heimischen San Siro einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Hellas Verona. Die Mailänder dominieren zwar das Spiel, haben aber zunächst lange Mühe, sich gegen den Abstiegskandidaten durchzusetzen. Erst kurz vor der Pause fällt der Führungstreffer für das Heimteam dann doch noch. Nach einer Ecke trifft Pulisic frei stehend per Volleyschuss zum 1:0.

Während die Fans in der ersten Hälfte lange auf ein Tor warten mussten, geht es nach dem Pausentee blitzschnell. Nelsson reisst nur eine Minute nach Wiederanpfiff im eigenen Strafraum Nkunku um. Der französische Stürmer übernimmt gleich selbst die Verantwortung für den fälligen Elfmeter und erzielt vom Punkt sein erstes Serie-A-Tor. Nur fünf Minuten später ist der Doppelpack von Nkunku perfekt, als er einen Abpraller zum 3:0-Entstand über die Linie drückt.

Weil Verona in der Folge weiterhin zu harmlos bleibt und Milan die Führung mit den eingewechselten Schweizer Spielern Jashari (ab 70.) und Athekame (ab 76.) souverän verwaltet, stehen die Mailänder zumindest vorübergehend wieder an der Tabellenspitze. Stadtrivale Inter könnte am Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg auswärts bei Atalanta Bergamo wieder um einen Punkt vorbeiziehen.