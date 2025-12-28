DE
Schweizer Duo eingewechselt
Nkunku führt Milan mit Doppelpack zu ungefährdetem Sieg

Milan gewinnt zu Hause gegen Hellas Verona 3:0. Damit stehen die Mailänder zumindest vorübergehend wieder an der Tabellenspitze der Serie A.
Christopher Nkunku schiesst Hellas Verona beim 3:0-Sieg von Milan mit einem Doppelpack ab.
Milan feiert im heimischen San Siro einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Hellas Verona. Die Mailänder dominieren zwar das Spiel, haben aber zunächst lange Mühe, sich gegen den Abstiegskandidaten durchzusetzen. Erst kurz vor der Pause fällt der Führungstreffer für das Heimteam dann doch noch. Nach einer Ecke trifft Pulisic frei stehend per Volleyschuss zum 1:0.

Während die Fans in der ersten Hälfte lange auf ein Tor warten mussten, geht es nach dem Pausentee blitzschnell. Nelsson reisst nur eine Minute nach Wiederanpfiff im eigenen Strafraum Nkunku um. Der französische Stürmer übernimmt gleich selbst die Verantwortung für den fälligen Elfmeter und erzielt vom Punkt sein erstes Serie-A-Tor. Nur fünf Minuten später ist der Doppelpack von Nkunku perfekt, als er einen Abpraller zum 3:0-Entstand über die Linie drückt.

Weil Verona in der Folge weiterhin zu harmlos bleibt und Milan die Führung mit den eingewechselten Schweizer Spielern Jashari (ab 70.) und Athekame (ab 76.) souverän verwaltet, stehen die Mailänder zumindest vorübergehend wieder an der Tabellenspitze. Stadtrivale Inter könnte am Abend (20.45 Uhr) mit einem Sieg auswärts bei Atalanta Bergamo wieder um einen Punkt vorbeiziehen.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
AC Mailand
16
14
35
2
SSC Neapel
SSC Neapel
1:0
16
10
34
3
Inter Mailand
Inter Mailand
15
20
33
4
Juventus Turin
Juventus Turin
17
8
32
5
AS Rom
AS Rom
16
7
30
6
Como 1907
Como 1907
16
10
27
7
Bologna FC
Bologna FC
15
10
25
8
Lazio Rom
Lazio Rom
17
6
24
9
Atalanta BC
Atalanta BC
16
2
22
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
17
-10
22
11
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
16
1
21
12
US Cremonese
US Cremonese
0:1
17
-1
21
13
FC Turin
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
17
-5
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
16
-7
17
16
US Lecce
US Lecce
16
-11
16
17
Genua CFC
Genua CFC
16
-8
14
18
Hellas Verona
Hellas Verona
16
-12
12
19
Pisa SC
Pisa SC
17
-12
11
20
AC Florenz
AC Florenz
17
-11
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
