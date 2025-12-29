DE
Neue Marktwerte in Italien
Inter dominiert in der Serie A – ein Team verblüfft

Das neue Marktwert-Update der Serie A zeigt: Inter ist nicht nur sportlich die Nummer eins. Sowohl bei den Spielern als auch beim Kaderwert liegt der Klub vorne. Doch ein Team verblüfft mit einer Wahnsinnszahl.
Publiziert: vor 48 Minuten
Lautaro Martínez (r.) und Alessandro Bastoni sind die teuersten Spieler der Serie A.
  • In der Serie A hat kein Spieler über 100 Millionen Marktwert
  • Como-Kaderwert stieg seit 2020 um über 8320 Prozent auf 325 Millionen
  • Inter Mailand führt mit 670,3 Millionen vor Juventus mit 551,7 Millionen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Anders als in der Premier League, der Bundesliga und in Ligue 1 gibts in der italienischen Serie A auch nach dem neusten Update bei transfermarkt.de kurz vor Weihnachten keinen Spieler mit einem Marktwert von über 100 Millionen Euro.

Fünf Inter-Stars sind in den Top 10 zu finden, zwei stehen ganz zuoberst. Lautaro Martínez (28) ist mit 85 Millionen die Nummer 1, dahinter folgt Verteidiger Alessandro Bastoni (26, 80 Mio.). Der Schweizer mit dem höchsten Marktwert ist Ardon Jashari (23) mit 32 Millionen und steht damit gerade noch so in den Top 30. Manuel Akanji (30, 22 Mio.) landet ebenfalls noch unter den wertvollsten 100 Spielern.

Einer der grössten Marktwert-Gewinner ist Nico Paz (21). Der Spanier, der bei Como unter Vertrag steht, gewinnt 10 Millionen dazu, steht neu bei 65 Millionen und stösst damit in die Top 5 vor. Der Profi mit der grössten Steigerung ist Marco Palestra (20) von Cagliari, der von 8,5 auf 25 Millionen.

Como-Kaderwert über 8000 Prozent gestiegen

Como lässt auch bei den Kaderwerten aufhorchen. Lag dieser vor fünf Jahren noch bei knapp 4 Millionen Euro, liegt er nun bei fast 325 Millionen – ein Anstieg von über 8320 Prozent! Damals spielte der Klub noch in der Serie C, stieg 2021 in die Serie B auf und im Sommer 2024 in die höchste italienische Spielklasse. Paz macht mit seinem Marktwert einen Fünftel des gesamten Kaderwertes aus.

Inter Mailand liegt auch in der Klubrangliste an der Spitze mit einem Gesamtwert von 670,3 Millionen und hat damit mehr als achtmal mehr Kaderwert als Schlusslicht Cremonese. Auf dem 2. Platz folgt Juve mit fast 120 Millionen weniger als die Nerazzurri.

Hinweis: Die Marktwerte sind Schätzungen, die auf verschiedenen Faktoren wie Vertragslaufzeit, Alter, Leistungspotenzial, Erfahrungswerten, Liganiveau oder Verletzungsanfälligkeit basieren. 

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
16
21
36
2
AC Mailand
AC Mailand
16
14
35
3
SSC Neapel
SSC Neapel
16
11
34
4
Juventus Turin
Juventus Turin
17
8
32
5
AS Rom
AS Rom
16
7
30
6
Como 1907
Como 1907
16
10
27
7
Bologna FC
Bologna FC
16
10
26
8
Lazio Rom
Lazio Rom
17
6
24
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
17
1
22
10
Atalanta BC
Atalanta BC
17
1
22
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
17
-10
22
12
US Cremonese
US Cremonese
17
-2
21
13
FC Turin
FC Turin
17
-11
20
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
17
-5
18
15
Parma Calcio
Parma Calcio
16
-7
17
16
US Lecce
US Lecce
16
-11
16
17
Genua CFC
Genua CFC
16
-8
14
18
Hellas Verona
Hellas Verona
16
-12
12
19
Pisa SC
Pisa SC
17
-12
11
20
AC Florenz
AC Florenz
17
-11
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
