Das neue Marktwert-Update der Serie A zeigt: Inter ist nicht nur sportlich die Nummer eins. Sowohl bei den Spielern als auch beim Kaderwert liegt der Klub vorne. Doch ein Team verblüfft mit einer Wahnsinnszahl.

Darum gehts In der Serie A hat kein Spieler über 100 Millionen Marktwert

Como-Kaderwert stieg seit 2020 um über 8320 Prozent auf 325 Millionen

Inter Mailand führt mit 670,3 Millionen vor Juventus mit 551,7 Millionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Anders als in der Premier League, der Bundesliga und in Ligue 1 gibts in der italienischen Serie A auch nach dem neusten Update bei transfermarkt.de kurz vor Weihnachten keinen Spieler mit einem Marktwert von über 100 Millionen Euro.

Fünf Inter-Stars sind in den Top 10 zu finden, zwei stehen ganz zuoberst. Lautaro Martínez (28) ist mit 85 Millionen die Nummer 1, dahinter folgt Verteidiger Alessandro Bastoni (26, 80 Mio.). Der Schweizer mit dem höchsten Marktwert ist Ardon Jashari (23) mit 32 Millionen und steht damit gerade noch so in den Top 30. Manuel Akanji (30, 22 Mio.) landet ebenfalls noch unter den wertvollsten 100 Spielern.

Einer der grössten Marktwert-Gewinner ist Nico Paz (21). Der Spanier, der bei Como unter Vertrag steht, gewinnt 10 Millionen dazu, steht neu bei 65 Millionen und stösst damit in die Top 5 vor. Der Profi mit der grössten Steigerung ist Marco Palestra (20) von Cagliari, der von 8,5 auf 25 Millionen.

Como-Kaderwert über 8000 Prozent gestiegen

Como lässt auch bei den Kaderwerten aufhorchen. Lag dieser vor fünf Jahren noch bei knapp 4 Millionen Euro, liegt er nun bei fast 325 Millionen – ein Anstieg von über 8320 Prozent! Damals spielte der Klub noch in der Serie C, stieg 2021 in die Serie B auf und im Sommer 2024 in die höchste italienische Spielklasse. Paz macht mit seinem Marktwert einen Fünftel des gesamten Kaderwertes aus.

Inter Mailand liegt auch in der Klubrangliste an der Spitze mit einem Gesamtwert von 670,3 Millionen und hat damit mehr als achtmal mehr Kaderwert als Schlusslicht Cremonese. Auf dem 2. Platz folgt Juve mit fast 120 Millionen weniger als die Nerazzurri.

Hinweis: Die Marktwerte sind Schätzungen, die auf verschiedenen Faktoren wie Vertragslaufzeit, Alter, Leistungspotenzial, Erfahrungswerten, Liganiveau oder Verletzungsanfälligkeit basieren.

