Milan-Profi reagiert auf Liebesgerüchte um Hollywood-Star

Darum gehts
- Gerüchte um Beziehung von Milan-Star Christian Pulisic und Schauspielerin Sydney Sweeney
- Pulisic dementiert und bittet, mit erfundenen Geschichten aufzuhören
- Sydney Sweeney wurde im November mit Scooter Braun gesehen
Was läuft da zwischen Milan-Profi Christian Pulisic (27) und dem Hollywood-Star Sydney Sweeney (28)? Diverse italienische Medien, darunter auch die renommierte «Gazzetta dello Sport», berichteten, dass sich die beiden US-Amerikaner daten würden.
Nach dem 3:0-Sieg der Mailänder gegen Hellas Verona am Sonntagabend räumt der frühere BVB- und Chelsea-Star in einer Instagram-Story mit den Gerüchten auf: «Hört bitte mit den erfundenen Geschichten über mein Privatleben auf.» Er sagt, dass «Quellen zur Rechenschaft gezogen» werden müssen, da sie das Leben der Menschen beeinflussen. Den Namen von Sweeney nennt er zwar nicht, sein Statement lässt sich aber als Antwort auf die Gerüchte interpretieren.
Beide sind in einer Beziehung
Zudem ist Pulisic vergeben. Seit 2024 ist der US-Nationalspieler mit der Profi-Golferin Alexa Melton zusammen. Beiden teilen nur spärlich Informationen aus ihrem Privatleben, der letzte gemeinsame Instagram-Post datiert vom Juni dieses Jahres.
Sweeney soll ihrerseits ebenfalls in einer Beziehung sein. Im November wurden sie und der US-amerikanische Musikproduzent Scooter Braun (44) händchenhaltend im New Yorker Central Park gesehen. Auch einen Kuss soll es da gegeben haben. Wochen später wurden die beiden dann am Pool bei Sweeneys Haus gesehen, Mitte Dezember dann auf einer Party nach der Vorführung ihres Filmes «The Housemaid».
