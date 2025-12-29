Milan-Profi reagiert auf Liebesgerüchte um Hollywood-Star

Nach Gerüchten über eine Romanze mit Schauspielerin Sydney Sweeney wehrt sich Christian Pulisic. Der Milan-Profi fordert auf Instagram ein Ende «erfundener Geschichten».

Darum gehts Gerüchte um Beziehung von Milan-Star Christian Pulisic und Schauspielerin Sydney Sweeney

Pulisic dementiert und bittet, mit erfundenen Geschichten aufzuhören

Sydney Sweeney wurde im November mit Scooter Braun gesehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Was läuft da zwischen Milan-Profi Christian Pulisic (27) und dem Hollywood-Star Sydney Sweeney (28)? Diverse italienische Medien, darunter auch die renommierte «Gazzetta dello Sport», berichteten, dass sich die beiden US-Amerikaner daten würden.

Nach dem 3:0-Sieg der Mailänder gegen Hellas Verona am Sonntagabend räumt der frühere BVB- und Chelsea-Star in einer Instagram-Story mit den Gerüchten auf: «Hört bitte mit den erfundenen Geschichten über mein Privatleben auf.» Er sagt, dass «Quellen zur Rechenschaft gezogen» werden müssen, da sie das Leben der Menschen beeinflussen. Den Namen von Sweeney nennt er zwar nicht, sein Statement lässt sich aber als Antwort auf die Gerüchte interpretieren.

Beide sind in einer Beziehung

Zudem ist Pulisic vergeben. Seit 2024 ist der US-Nationalspieler mit der Profi-Golferin Alexa Melton zusammen. Beiden teilen nur spärlich Informationen aus ihrem Privatleben, der letzte gemeinsame Instagram-Post datiert vom Juni dieses Jahres.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sweeney soll ihrerseits ebenfalls in einer Beziehung sein. Im November wurden sie und der US-amerikanische Musikproduzent Scooter Braun (44) händchenhaltend im New Yorker Central Park gesehen. Auch einen Kuss soll es da gegeben haben. Wochen später wurden die beiden dann am Pool bei Sweeneys Haus gesehen, Mitte Dezember dann auf einer Party nach der Vorführung ihres Filmes «The Housemaid».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos