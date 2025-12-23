Das neuste Update der Premier-League-Marktwerte zeigt ein klares Bild: Der FC Liverpool ist auf ganzer Ebene der grosse Verlierer.

Darum gehts Liverpool-Kader mit Isak und Wirtz verlieren an Marktwert

Haaland hat den höchsten Marktwert aller Spieler

Arsenal-Kader ist fast 1,3 Milliarden Euro wert

Cédric Heeb Redaktor Sport

Liverpool-Fans haben nach dem Meistertitel in der letzten Saison härteres Brot zu essen. Die Reds stehen nur auf Platz 5, zehn Punkte beträgt der Rückstand auf Leader Arsenal. Dabei erhoffte man sich viel für diese Spielzeit, vor allem aufgrund der namhaften Neuzugänge.

Allen voran Alexander Isak (26), der nun mit einem Wadenbeinbruch ausfällt, und Florian Wirtz (22), die zusammen für rund 270 Millionen Euro den Weg an die Anfield Road eingeschlagen haben. Die beiden teuersten Neuzugänge der Klubgeschichte haben bislang aber noch nicht überzeugt. Das widerspiegelt sich auch im neusten Marktwert-Update von Transfermarkt.de: Sie sind die Einzigen der ganzen Premier League, die einen Verlust von 20 Millionen Euro zu verzeichnen haben – mehr hat niemand eingebüsst.

Mit 120 Millionen (Isak) respektive 115 Millionen (Wirtz) sind aber beide immer noch in den Top 6. Der unangefochtene Spitzenreiter: Erling Haaland (25). Der Norweger sitzt mit 200 Millionen auf dem Thron, hinter ihm folgt Bukayo Saka (24) auf Rang 2 mit 130 Millionen. Haaland ist zusammen mit Chelsea-Talent Estêvão (18) auch der einzige Spieler, der seinen Marktwert um 20 Millionen hinaufschrauben konnte.

Der einzige Schweizer in den Top 100 ist Dan Ndoye (25). Der Nati-Star, der bei Nottingham Forest unter Vertrag steht, ist einer von 23 Profis mit einem Marktwert von 40 Millionen. Der Flügelspieler hat im Vergleich zum letzten Update keine Veränderung zu verzeichnen.

Kaderwert von Liverpool sinkt am meisten

Und wie sieht es bei den Klubs aus? Da könnte man annehmen, dass Liverpool die Nummer 1 ist, da sechs der zwölf wertvollsten Spieler der Liga bei den Reds unter Vertrag stehen. Doch dem ist nicht so. Arsenal ist nicht nur Leader in der Tabelle, sondern auch beim Kadermarktwert.

1,29 Milliarden beträgt die Summe aller Marktwerte der Gunners. Damit sind sie knapp vor Manchester City (1,19 Mrd.) und Chelsea (1,18 Mrd.). Liverpool schafft gerade noch so die Milliarden-Marke, hat aber in der ganzen Liga das grösste Minus zu verzeichnen (-112 Mio.).

Das grösste Plus hingegen hat Chelsea geschafft, 47 Millionen mehr wert sind die Spieler der Blues im Vergleich zum letzten Update. Prozentual hat Bournemouth knapp vor Aufsteiger Sunderland den grössten Anstieg – und der FC Liverpool, der grosse Verlierer, mit fast zehn Prozent die grösste Abnahme.

