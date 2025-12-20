Vor rund zwei Wochen sorgte Mohamed Salah mit einem brisanten Interview für Aufsehen. Nun habe er sich beim Team entschuldigt, wie Mitspieler Curtis Jones verrät.

Salah fühlte sich vom Verein unter den Bus geworfen

Julian Sigrist Redaktor Sport

«Der Verein hat mich unter den Bus geworfen. So empfinde ich es jedenfalls. Ich denke, es ist ganz klar, dass jemand mir die ganze Schuld zuschieben will», sagte Liverpool-Star Mohamed Salah (33) nach dem 3:3 gegen Leeds vor zwei Wochen.

Es war das dritte Spiel in Folge, in dem der Ägypter nicht in der Startelf stand – und das zweite davon, dass er 90 Minuten von der Bank aus ansehen musste. Er habe lange ein gutes Verhältnis zum Trainer gehabt «und plötzlich haben wir gar keines mehr», so Salah weiter. «Ich habe den Eindruck, dass mich jemand nicht mehr im Verein haben will.»

Wie Mittelfeldspieler Curtis Jones (24) nun verrät, hat sich der Angreifer vor seiner Abreise zum Afrika-Cup beim Team entschuldigt. «Er meinte so etwas wie: ‹Wenn ich jemanden verletzt oder euch in irgendeiner Weise ein schlechtes Gefühl gegeben habe, entschuldige ich mich dafür.› So ist er eben», so Jones gegenüber Sky.

Slot will Thema ruhen lassen

Dabei sei Salah «sehr positiv» gestimmt gewesen und habe wie immer ein breites Lächeln im Gesicht gehabt. Solche Situationen würden einfach dazugehören, wenn man ein Gewinner sein will. «Wenn ein Spieler einverstanden damit ist, wenn er nur auf der Bank sitzt, ist das eher ein Problem.»

Die Sache dürfte damit intern erledigt sein, wie auch Arne Slot (47) vor der Partie gegen Tottenham bestätigt: «Wir haben das hinter uns gelassen. Taten sagen mehr als Worte und er war gegen Brighton wieder im Kader und wurde als erster Spieler eingewechselt.» Mehr wolle der Holländer nicht dazu sagen, denn es wäre nur fair, Salah nicht mit Äusserungen über die Zeit bei Liverpool abzulenken, während «wichtige Spiele beim Afrika-Cup» anstünden.

