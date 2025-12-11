Nach dem Eklat von Salah wächst das Interesse am Ägypter in der Saudi Pro League. Liga-Boss Omar Mugharbel äussert sich positiv über einen möglichen Transfer des Stürmers.

Darum gehts Marco van Basten kritisiert Mohamed Salah scharf für sein Verhalten

Jamie Carragher und Ahmed Elmohamady streiten über Salahs Handlungen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Das nächste Kapitel in der Salah-Saga! Nachdem der Liverpool-Star zuletzt mit seinem Eklat für weltweite Kritik sorgt, legt nun eine Fussball-Ikone nach. Der niederländische Weltfussballer Marco van Basten geht in einem Interview mit dem niederländischen TV-Sender «Ziggo Sport» auf Salah los: «Er hat den Verstand eines Maikäfers», poltert der Weltfussballer.

Van Basten verteidigt Coach Arne Slot und sagt: «Letztes Jahr war Salah sehr gut, aber diese Saison ist er nicht gut. Er war einfach schlecht in den letzten Monaten.» Der 61-Jährige betont, dass Slots Entscheidung, Salah auf die Bank zu setzen, vollkommen logisch sei. Salahs Reaktion hingegen nennt er unangemessen und unprofessionell.

Carragher attackiert – Elmohamady kontert hart

Nicht nur Van Basten legte sich mit dem ägyptischen Fussballer an. Die Liverpool-Legende Jamie Carragher (aktuell TV-Experte bei CBS) wütet nach Salahs Interview: «Was er nach dem Spiel getan hat, war eine Schande.» Er behauptet sogar, Salah habe sein Statement bewusst platziert, um «maximalen Schaden anzurichten».

Für Carragher ist klar: Der ägyptische Angreifer versucht Slot zu schwächen und sich über den Klub zu stellen. Das lässt ein alter Weggefährte von Salah nicht auf sich sitzen: Ahmed Elmohamady, langjähriger Teamkollege Salahs im ägyptischen Nationalteam, schiesst in den sozialen Medien scharf zurück. «Jamie, du bist eine Schande», schreibt er auf X.

Elmohamady, der mit Salah in der ägyptischen Nationalmannschaft spielte, betont, dass Salah sich «alles hart erarbeitet» habe und sein Freund eine Premier-League-Legende ist.

Jetzt rollen die Saudis den roten Teppich aus

Während in England hitzig diskutiert wird, könnten im Hintergrund andere Türen für Salah aufgehen. Nach dem Eklat wächst das Interesse an Salah in der Saudi Pro League. Am Mittwoch spricht Omar Mugharbel (Liga-Boss der Saudi Pro League) über einen möglichen Transfer.

Gegenüber der arabischen Tageszeitung «Asharq Al-Awsat» sagt er: «Mohamed Salah ist in der Saudi Pro League willkommen, aber es sind die Vereine, die dafür verantwortlich sind, mit den Spielern zu verhandeln. Ganz sicher wird Salah einer von ihnen sein.»