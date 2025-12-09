Bei mehreren Top-Teams brodelt es gewaltig – und jetzt wartet mit der Champions League die grosse Bühne: Real Madrid kämpft gegen Manchester City ums Weiterkommen, Liverpool streicht Mohamed Salah aus dem Kader und Ajax feuert Trainer Heitinga nach vier Pleiten.

Joël Hahn Redaktor Sport

Drei Runden vor der Winterpause geht in der Champions League richtig die Post ab. Real, Liverpool, Ajax und auch Barcelona liefern Drama, Krisen und Überraschungen. Hier erfährst du, worauf du in dieser Woche achten musst.

Salah-Zoff hat Liverpool im Griff

Der Streit zwischen dem FC Liverpool und Mohamed Salah (33) eskaliert weiter. Nach seinem explosiven Interview, in dem er von «gebrochenen Versprechen» und einem zerstörten Verhältnis zu Trainer Arne Slot (47) sprach, strich der Verein den Ägypter kurzerhand aus dem Champions-League-Kader gegen Inter Mailand. Salah hatte nach dem 3:3 gegen Leeds erneut seine Frustration gezeigt. Wayne Rooney kommentierte in der BBC: «Arne Slot muss seine Autorität zeigen. Du reist nicht mit dem Team, denn was du gesagt hast, ist nicht akzeptabel.»

Auf der Pressekonferenz äussert sich auch Slot erstmals zum Zoff: «Er hat jedes Recht, so zu empfinden, wie er empfindet, aber er hat nicht das Recht, das mit den Medien zu teilen.» Salahs Aussagen hätten ihn überrascht. «Meine Reaktion darauf ist klar, und deswegen ist er heute nicht bei uns. Normalerweise bin ich ruhig und höflich, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Wenn ein Spieler sich zu so vielen Dingen äussert, dann ist es an mir, an uns als Verein, zu reagieren.» Der Schritt der Reds ist ein deutliches Signal in einer ohnehin turbulenten Saison. Ob es auf dem Platz jetzt aufwärts geht?

Inter – Liverpool, Dienstag, 21 Uhr

Alonso vor Schicksalsspiel gegen City

Ist die Partie zwischen Real Madrid und Manchester City vom Mittwoch im Bernabeu schon ein Schicksalsspiel? Zumindest bei den Königlichen deutet einiges darauf hin, dass es für Coach Xabi Alonso (44) um nicht weniger als den Trainerjob geht. Nach der peinlichen 0:2-Heimniederlage gegen Celta Vigo am Wochenende ist Alonso angezählt. Die Königlichen sind seit Wochen am Schwächeln: Nur ein Sieg resultierte aus den letzten fünf Ligaspielen. Und jetzt kommt ausgerechnet ManCity, das nach einem ebenfalls holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt kommt. Die Engländer wiederum sollten eine Pleite ebenfalls tunlichst vermeiden. Mit 10 Punkten aus den ersten fünf CL-Runden ist das Polster auf den ersten Nicht-Playoff-Platz nicht riesig (4 Punkte). Es ist also angerichtet für ordentlich Spektakel.

Real Madrid – Manchester City, Mittwoch, 21 Uhr

Vom Achtelfinal zu null Punkten

Noch in der Saison 2021/22 erreichte Ajax den Achtelfinal der Champions League. Jetzt erlebt der niederländische Rekordmeister einen bitteren Absturz: vier Pleiten aus vier Spielen, ein Torverhältnis von 1:14 und damit diskussionsloses Schlusslicht, so die vernichtende Ajax-Bilanz. Hinzu kommt: Vier Monate nach seinem Amtsantritt ist John Heitinga (42) schon wieder nicht mehr Trainer. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Galatasaray zog der Klub die Reissleine und löste den bis 2027 laufenden Vertrag auf. Interimistisch übernimmt Co-Trainer Fred Grim (60). Als möglicher Nachfolger wird Erik ten Hag (55) gehandelt. Technischer Direktor Alex Kroes (51) wollte ebenfalls zurücktreten, darf aber vorerst bleiben, um die Kontinuität zu wahren.

Qarabag – Ajax Amsterdam, Mittwoch, 18.45 Uhr

Die «Invincibles» der Champions League

Arsenal marschiert weiter durch die Champions League. Fünf Spiele, fünf Siege, 14 Tore, nur eins kassiert. Auch wenn es in der Premier League zuletzt eine Niederlage gegen Aston Villa gab, beweisen die Gunners international weiterhin Konstanz. Trainer Mikel Arteta (43) scheint sein Team bestens eingestellt zu haben, Arsenal will die «Invincible»-Serie auf europäischer Bühne fortsetzen. Ungeschlagen durch eine Saison marschieren können die Nordlondoner ja. In der Saison 2003/2004 gewann Arsenal die Premier League ohne ein einziges Spiel zu verlieren.

Brügge – Arsenal, Mittwoch, 21 Uhr

Barça unter Druck, ter Stegen zurück

Nach einer bitteren Niederlage gegen Chelsea und einem Unentschieden gegen Brügge steht Barcelona in der Champions League unter Druck. Gewinnt der Klub nicht, könnten Teams wie Qarabag, Napoli, oder auch Pafos und Union SG an Barcelona vorbeiziehen. Änderungen gibts nun auf der Goalie-Position. Zumindest, was den Backup betrifft. Offenbar hat Torhüter Marc-André ter Stegen (33) von der Medizinabteilung grünes Licht bekommen kann wieder zum Kader stossen. Trainer Hansi Flick (60) sagte: «Ich freue mich, ihn zurückzuhaben. Joan Garcia wird aber weiterhin Stammtorhüter bleiben.»

Barcelona – Eintracht Frankfurt, Dienstag, 21 Uhr