«Der Verein hat mich im Stich gelassen»
Salah packt über Liverpool aus:«Der Verein hat mich im Stich gelassen»

Hier erwartet dich jetzt das grosse Königsklasse-Drama
Salah fliegt aus dem Kader – Schicksalsspiel für Star-Trainer?

Bei mehreren Top-Teams brodelt es gewaltig – und jetzt wartet mit der Champions League die grosse Bühne: Real Madrid kämpft gegen Manchester City ums Weiterkommen, Liverpool streicht Mohamed Salah aus dem Kader und Ajax feuert Trainer Heitinga nach vier Pleiten.
Darum gehts

  • Champions League: Drama, Krisen und Überraschungen bei europäischen Topklubs
  • Salah aus Liverpools Kader gestrichen, Alonso vor Schicksalsspiel bei Real Madrid
  • Ajax mit vier Niederlagen aus vier Spielen und 1:14 Torverhältnis
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport

Drei Runden vor der Winterpause geht in der Champions League richtig die Post ab. Real, Liverpool, Ajax und auch Barcelona liefern Drama, Krisen und Überraschungen. Hier erfährst du, worauf du in dieser Woche achten musst.

Salah-Zoff hat Liverpool im Griff

Der Streit zwischen dem FC Liverpool und Mohamed Salah (33) eskaliert weiter. Nach seinem explosiven Interview, in dem er von «gebrochenen Versprechen» und einem zerstörten Verhältnis zu Trainer Arne Slot (47) sprach, strich der Verein den Ägypter kurzerhand aus dem Champions-League-Kader gegen Inter Mailand. Salah hatte nach dem 3:3 gegen Leeds erneut seine Frustration gezeigt. Wayne Rooney kommentierte in der BBC: «Arne Slot muss seine Autorität zeigen. Du reist nicht mit dem Team, denn was du gesagt hast, ist nicht akzeptabel.»

Auf der Pressekonferenz äussert sich auch Slot erstmals zum Zoff: «Er hat jedes Recht, so zu empfinden, wie er empfindet, aber er hat nicht das Recht, das mit den Medien zu teilen.» Salahs Aussagen hätten ihn überrascht. «Meine Reaktion darauf ist klar, und deswegen ist er heute nicht bei uns. Normalerweise bin ich ruhig und höflich, aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin. Wenn ein Spieler sich zu so vielen Dingen äussert, dann ist es an mir, an uns als Verein, zu reagieren.» Der Schritt der Reds ist ein deutliches Signal in einer ohnehin turbulenten Saison. Ob es auf dem Platz jetzt aufwärts geht?

Inter – Liverpool, Dienstag, 21 Uhr 

Alonso vor Schicksalsspiel gegen City

Ist die Partie zwischen Real Madrid und Manchester City vom Mittwoch im Bernabeu schon ein Schicksalsspiel? Zumindest bei den Königlichen deutet einiges darauf hin, dass es für Coach Xabi Alonso (44) um nicht weniger als den Trainerjob geht. Nach der peinlichen 0:2-Heimniederlage gegen Celta Vigo am Wochenende ist Alonso angezählt. Die Königlichen sind seit Wochen am Schwächeln: Nur ein Sieg resultierte aus den letzten fünf Ligaspielen. Und jetzt kommt ausgerechnet ManCity, das nach einem ebenfalls holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt kommt. Die Engländer wiederum sollten eine Pleite ebenfalls tunlichst vermeiden. Mit 10 Punkten aus den ersten fünf CL-Runden ist das Polster auf den ersten Nicht-Playoff-Platz nicht riesig (4 Punkte). Es ist also angerichtet für ordentlich Spektakel.

Real Madrid – Manchester City, Mittwoch, 21 Uhr 

Vom Achtelfinal zu null Punkten

Noch in der Saison 2021/22 erreichte Ajax den Achtelfinal der Champions League. Jetzt erlebt der niederländische Rekordmeister einen bitteren Absturz: vier Pleiten aus vier Spielen, ein Torverhältnis von 1:14 und damit diskussionsloses Schlusslicht, so die vernichtende Ajax-Bilanz. Hinzu kommt: Vier Monate nach seinem Amtsantritt ist John Heitinga (42) schon wieder nicht mehr Trainer. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Galatasaray zog der Klub die Reissleine und löste den bis 2027 laufenden Vertrag auf. Interimistisch übernimmt Co-Trainer Fred Grim (60). Als möglicher Nachfolger wird Erik ten Hag (55) gehandelt. Technischer Direktor Alex Kroes (51) wollte ebenfalls zurücktreten, darf aber vorerst bleiben, um die Kontinuität zu wahren.

Qarabag – Ajax Amsterdam, Mittwoch, 18.45 Uhr 

Die «Invincibles» der Champions League

Arsenal marschiert weiter durch die Champions League. Fünf Spiele, fünf Siege, 14 Tore, nur eins kassiert. Auch wenn es in der Premier League zuletzt eine Niederlage gegen Aston Villa gab, beweisen die Gunners international weiterhin Konstanz. Trainer Mikel Arteta (43) scheint sein Team bestens eingestellt zu haben, Arsenal will die «Invincible»-Serie auf europäischer Bühne fortsetzen. Ungeschlagen durch eine Saison marschieren können die Nordlondoner ja. In der Saison 2003/2004 gewann Arsenal die Premier League ohne ein einziges Spiel zu verlieren.

Brügge – Arsenal, Mittwoch, 21 Uhr 

Barça unter Druck, ter Stegen zurück

Nach einer bitteren Niederlage gegen Chelsea und einem Unentschieden gegen Brügge steht Barcelona in der Champions League unter Druck. Gewinnt der Klub nicht, könnten Teams wie Qarabag, Napoli, oder auch Pafos und Union SG an Barcelona vorbeiziehen. Änderungen gibts nun auf der Goalie-Position. Zumindest, was den Backup betrifft. Offenbar hat Torhüter Marc-André ter Stegen (33) von der Medizinabteilung grünes Licht bekommen kann wieder zum Kader stossen. Trainer Hansi Flick (60) sagte: «Ich freue mich, ihn zurückzuhaben. Joan Garcia wird aber weiterhin Stammtorhüter bleiben.»

Barcelona – Eintracht Frankfurt, Dienstag, 21 Uhr 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
5
13
15
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
5
11
12
3
Bayern München
Bayern München
5
9
12
4
Inter Mailand
Inter Mailand
5
9
12
5
Real Madrid
Real Madrid
5
7
12
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
5
6
10
7
Chelsea FC
Chelsea FC
5
6
10
8
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
5
6
10
9
Manchester City
Manchester City
5
5
10
10
Atalanta BC
Atalanta BC
5
1
10
11
Newcastle United
Newcastle United
5
7
9
12
Atletico Madrid
Atletico Madrid
5
2
9
13
Liverpool FC
Liverpool FC
5
2
9
14
Galatasaray SK
Galatasaray SK
5
1
9
15
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
5
5
8
16
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
5
3
8
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
5
-2
8
18
FC Barcelona
FC Barcelona
5
2
7
19
Qarabag FK
Qarabag FK
5
-1
7
20
SSC Neapel
SSC Neapel
5
-3
7
21
Olympique Marseille
Olympique Marseille
5
2
6
22
Juventus Turin
Juventus Turin
5
0
6
23
AS Monaco
AS Monaco
5
-2
6
24
Pafos FC
Pafos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
5
-7
6
26
FC Brügge
FC Brügge
5
-5
4
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
5
-5
4
28
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
5
-7
4
29
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
5
-7
4
30
SL Benfica
SL Benfica
5
-4
3
31
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
5
-6
3
32
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
5
-8
2
34
Villarreal CF
Villarreal CF
5
-8
1
35
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
5
-10
1
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
5
-15
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Champions League
Champions League
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
Real Madrid
Real Madrid
Inter Mailand
Inter Mailand
Premier League
Premier League
Celta Vigo
Celta Vigo
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
SSC Neapel
SSC Neapel
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
Arsenal
Arsenal
Aston Villa
Aston Villa
Chelsea
Chelsea
FC Brügge
FC Brügge
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Paphos FC
Paphos FC
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
