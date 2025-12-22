Schock für Liverpool – Rekord-Einkauf Isak fehlt monatelang

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Der FC Liverpool muss monatelang auf Alexander Isak verzichten. Er hat sich schwer verletzt.

AFP Agence France Presse

Schock für den FC Liverpool: Der englische Meister muss lange auf Rekordeinkauf Alexander Isak verzichten. Wie die Reds am Montag mitteilten, zog sich der Stürmer beim 2:1-Sieg bei Tottenham Hotspur einen Knöchelbruch zu und wurde bereits operiert. Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angaben, englische Medien gehen aber von mehreren Monaten aus.

«Nach der Diagnose wurde heute eine Operation aufgrund der Knöchelverletzung durchgeführt, die auch ein Wadenbeinbruch beinhaltet», teilte der Verein am Montagabend mit. Rekordtransfer Isak, der im Sommer für 140 Millionen Franken von Newcastle United gekommen war, blieb bislang hinter den Erwartungen zurück und erzielte erst zwei Ligatreffer - darunter der Führungstreffer in London am Samstag. Ausgerechnet in der Entstehung des Treffers verletzte sich der 26-jährige Schwede im Zweikampf und musste bereits 15 Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt werden.

Für Liverpool ist es ein weiterer harter Schlag in einer ohnehin schweren Zeit: Aktuell liegt der Meister lediglich auf Rang fünf, zehn Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Sechs Niederlagen kassierte die Mannschaft von Trainer Arne Slot bereits - und auch der ersehnte Befreiungsschlag gegen Tottenham wird nun von der Verletzung Isaks überschattet.