Das lief in der Premier League
Schärs Newcastle verspielt gegen Chelsea Zwei-Tore-Führung

Newcastle und Chelsea eröffnen den 17. Premier-League-Spieltag mit einem spektakulären Remis. Nach einem frühen Doppelpack von Nick Woltemade gleichen die Londoner das Spiel in der zweiten Hälfte noch aus.
Publiziert: 18:43 Uhr
|
Aktualisiert: 18:46 Uhr
1/2
Fabian Schärs (r.) Newcastle verspielt gegen Chelsea eine 2:0-Fühung.
Foto: keystone-sda.ch
Julian Sigrist, Manuela Bigler, Lino Dieterle und Marco Mäder

Newcastle – Chelsea 2:2

Nick Woltemade setzt seine starke Debütsaison bei Newcastle fort. Nach vier Minuten staubt er nach einer starken Parade von Chelsea-Goalie Sanchez ab, eine Viertelstunde später verwertet er eine Flanke von Gordon. Zum Sieg reicht der Doppelpack dennoch nicht. Die Defensive der Magpies rund um Fabian Schär (spielt durch) muss im zweiten Durchgang nämlich noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Spiel auch schon entschieden sein können, doch Gordon (7.) und Woltemade (44.) verpassen aus bester Position.

Nach dem Seitenwechsel sind die Magpies deutlich ungefährlicher. Stattdessen wagen sich die bis dahin harmlosen Londoner mehr in die Offensive und machen das Spiel mit einem sehenswerten Freistoss von James (49.) wieder spannend. Nach etwas über einer Stunde ist es dann Joao Pedro, der nach einem langen Abschlag von Sanchez frei durch ist und ausgleicht. Erst in den Schlussminuten präsentiert sich die Partie wieder ausgeglichener, doch zum Siegtreffer reicht es für beide Teams nicht mehr.

Brighton – Sunderland 0:0

Granit Xhaka und Premier-League-Aufsteiger Sunderland verblüffen weiterhin. Auch auswärts gegen Brighton sichern sich die «Black Cats» mit einer beherzten Leistung einen Punkt. Wie schon in der ganzen Saison ist dabei auf die starke Defensive Verlass: Bereits zum sechsten Mal hält Sunderland hinten die Null.

Dass es nicht zu mehr als einem Punkt reicht, liegt auch am gegnerischen Keeper Bart Verbruggen, der sich allen voran vor der Pause mehrfach auszeichnen kann. In Halbzeit 2 ist das Heimteam aus Brighton dominanter, kann das Bollwerk aber nicht knacken. Dank des Unentschiedens hält Sunderland einen direkten Konkurrenten auf Distanz und beisst sich in den internationalen Plätzen fest.

Manchester City – West Ham 3:0

Manchester City springt dank eines 3:0-Sieges über West Ham wieder an die Tabellenspitze. Haaland, der an allen drei Toren beteiligt ist, bringt die Skyblues früh auf Kurs. Der Norweger scheitert nach fünf Minuten zunächst aus kurzer Distanz an West-Ham-Goalie Areola; den Abpraller kann Haaland schliesslich zur Führung verwandeln. Danach zieht sich das Heimteam etwas zurück, West Ham kommt jedoch nie gefährlich vor das Tor der Cityzens. Kurz vor der Pause erhöht City das Tempo wieder, und prompt fällt der zweite Treffer. Reijnders trifft nach einem schönen Haaland-Zuspiel aus fünf Metern unter die Latte (38.).

Den Schlusspunkt setzt am Ende auch wieder Haaland. West Ham kann eine Lewis-Flanke nicht klären, der Ball kommt zum Stürmer, der eiskalt abstaubt. Für Haaland ist es bereits der 19. Treffer im 17. Spiel. Manchester City fährt somit den fünften Sieg in Folge ein und führt zumindest bis Sonntag die Premier-League-Tabelle einen Punkt vor Arsenal an, das am Sonntag zu Everton reist.

Wolverhampton – Brentford 0:2

Auch nach 17 Spieltagen wartet Wolverhampton weiter auf den ersten Sieg der Saison. Das Tabellenschlusslicht zeigt eigentlich eine gute Defensivleistung – vor allem in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel sorgt Lewis-Potter mit einem Doppelpack aber doch noch für den ersten Brentford-Sieg seit fünf Spielen. Den ersten Treffer erzielt er mit einem wuchtigen Abschluss (63.), den zweiten mit einem sehenswerten Volley (83.). Die Wolves können darauf keine Reaktion zeigen, weil sie offensiv wie so häufig in dieser Saison harmlos bleiben. Und zu allem Überfluss verschiesst Strand Larsen kurz vor Schluss auch noch einen Penalty.

Bournemouth – Burnley 1:1

Wieder kein Sieg für Bournemouth. Gegen Burnley spielt das Team von Trainer Andoni Iraola 1:1. Damit warten die Südengländer nun seit acht Partien auf einen Dreier (vier Unentschieden, vier Niederlagen). Gegen Burnley sieht es lange nach der langersehnten Erlösung aus: Antoine Semenyo trifft für die Gastgeber nach 67 Minuten. Erst in der 90. Minute muss Bournemouth den Ausgleich hinnehmen – Armando Broja trifft für Burnley. Auch Burnley steckt in der Krise. Das 1:1 gegen Bournemouth ist die achte Partie ohne Sieg (sieben Niederlagen, ein Remis). Burnley-Stürmer Zeki Amdouni fehlt nach wie vor aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
17
25
37
2
Arsenal FC
Arsenal FC
16
20
36
3
Aston Villa
Aston Villa
16
8
33
4
Chelsea FC
Chelsea FC
17
12
29
5
Liverpool FC
Liverpool FC
2:1
17
3
29
6
FC Sunderland
FC Sunderland
17
2
27
7
Crystal Palace
Crystal Palace
16
5
26
8
Manchester United
Manchester United
16
4
26
9
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
17
2
24
10
Everton FC
Everton FC
16
-1
24
11
Newcastle United
Newcastle United
17
1
23
12
Brentford FC
Brentford FC
17
-1
23
13
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1:2
17
3
22
14
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
17
-3
22
15
FC Fulham
FC Fulham
16
-3
20
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
16
-8
18
17
Leeds United
Leeds United
16
-10
16
18
West Ham United
West Ham United
17
-16
13
19
Burnley FC
Burnley FC
17
-15
11
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
17
-28
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Sunderland
Sunderland
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
West Ham United
West Ham United
Manchester City
Manchester City
Brentford
Brentford
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Burnley
Burnley
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Chelsea
Chelsea
Newcastle United
Newcastle United
Premier League
Premier League
