Neue Marktwerte in der Ligue 1
Das PSG-Kader ist über 23 Mal mehr Wert als das Schlusslicht

Die aktuellen Marktwerte der Ligue 1 offenbaren die gewaltigen finanziellen Unterschiede zwischen den Klubs. Doch trotz der klaren Dominanz von Paris Saint-Germain führt nach 16 Spieltagen überraschend Lens die Tabelle an.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
1/4
Mit einem Marktwert von 110 Millionen Euro ist Vitinha (l.) aktuell der wertvollste Spieler der französischen Ligue 1.
Foto: AP

Darum gehts

  • Paris Saint-Germain dominiert die Ligue 1 finanziell mit 1,19 Milliarden Euro Kaderwert
  • RC Lens führt jedoch die Tabelle nach 16 Spieltagen mit 37 Punkten an
  • Le Havre AC hat mit 50 Millionen Euro nur 4,2 Prozent vom PSG-Wert
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

In Frankreich ist die Kluft zwischen dem reichsten Klub und dem Rest der Liga beträchtlich. Die aktualisierten Marktwerte der Ligue-1-Kader, veröffentlicht von «Transfermarkt», unterstreichen dies eindrücklich.

Paris Saint-Germain klar an der Spitze – doch Lens führt die Tabelle an

Der FC Paris Saint-Germain thront dank Hilfe aus Katar mit einem Gesamtwert von 1,19 Milliarden Euro an der Spitze. Das ist ein Plus von 38,9 Prozent im Vergleich zu 2020. Kein anderer Klub kommt auch nur annähernd an diesen Betrag heran. Auf Platz zwei liegt Olympique Marseille mit einem Kaderwert von knapp 398 Millionen Euro, rund ein Drittel des PSG-Wertes. Auch AS Monaco kann mit 340 Millionen Euro nicht mithalten.

Doch die Ligue 1 zeigt, dass Geld allein nicht alles ist. Nach 16 Spieltagen führen die Tabellen aktuell nicht die finanzstarken Pariser an, sondern überraschend RC Lens mit 37 Punkten. PSG folgt mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei, Marseille auf Platz drei. Die sportliche Leistung hängt also nicht allein von den Kaderwerten ab.

Gewinner und Verlierer der letzten fünf Jahre

Neben PSG gibt es einige Klubs, die ihre Marktwerte deutlich steigern konnten. Strasbourg als Beispiel hat seinen Kaderwert von 102,5 Millionen Euro auf 317,45 Millionen Euro mehr als verdreifacht (+209,7 Prozent). Auch die Aufsteiger Toulouse (+184,4 Prozent) und Paris FC (+470,3 Prozent, dank der Übernahme durch den Luxusgüter-Konzerns LVMH) zeigen beeindruckende Steigerungen. Auxerre (+347,2 Prozent) und Le Havre (+211 Prozent) gehören ebenfalls zu den grossen Gewinnern.

Auf der anderen Seite stehen Klubs wie Olympique Lyon, wo der Kaderwert von 339 Millionen auf 193 Millionen Euro gefallen ist (-43,1 Prozent), Nizza (-21,1 Prozent) und Rennes (-21,5 Prozent). Angers (-29,6 Prozent) und Metz (-19,5 Prozent) zählen ebenfalls zu den Verlierern der vergangenen fünf Jahre.

Die Schere zwischen Reich und Arm bleibt gross

Am unteren Ende liegt Le Havre mit einem Kaderwert von knapp 50 Millionen Euro – das sind gerade einmal 4,2 Prozent des PSG-Werts.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Lens
RC Lens
16
15
37
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
16
21
32
4
OSC Lille
OSC Lille
16
13
32
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
16
6
27
6
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
16
3
27
7
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
16
5
23
8
Toulouse FC
Toulouse FC
16
5
23
9
AS Monaco
AS Monaco
16
-1
23
10
Angers SCO
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
16
-6
19
12
FC Lorient
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nizza
OGC Nizza
16
-10
17
14
Paris FC
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
FC Metz
16
-20
11
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Ligue 1
Ligue 1
Angers
Angers
Auxerre
Auxerre
Le Havre
Le Havre
Lens
Lens
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Olympique Marseille
Olympique Marseille
FC Metz
FC Metz
AS Monaco
AS Monaco
Nizza
Nizza
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Rennes
Stade Rennes
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
Toulouse
Toulouse
Stade Brest
Stade Brest
Paris FC
Paris FC
Nantes
Nantes
Lorient
Lorient
OSC Lille
OSC Lille
