Die aktuellen Marktwerte der Ligue 1 offenbaren die gewaltigen finanziellen Unterschiede zwischen den Klubs. Doch trotz der klaren Dominanz von Paris Saint-Germain führt nach 16 Spieltagen überraschend Lens die Tabelle an.

Das PSG-Kader ist über 23 Mal mehr Wert als das Schlusslicht

Das PSG-Kader ist über 23 Mal mehr Wert als das Schlusslicht

Darum gehts Paris Saint-Germain dominiert die Ligue 1 finanziell mit 1,19 Milliarden Euro Kaderwert

RC Lens führt jedoch die Tabelle nach 16 Spieltagen mit 37 Punkten an

Le Havre AC hat mit 50 Millionen Euro nur 4,2 Prozent vom PSG-Wert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

In Frankreich ist die Kluft zwischen dem reichsten Klub und dem Rest der Liga beträchtlich. Die aktualisierten Marktwerte der Ligue-1-Kader, veröffentlicht von «Transfermarkt», unterstreichen dies eindrücklich.

Paris Saint-Germain klar an der Spitze – doch Lens führt die Tabelle an

Der FC Paris Saint-Germain thront dank Hilfe aus Katar mit einem Gesamtwert von 1,19 Milliarden Euro an der Spitze. Das ist ein Plus von 38,9 Prozent im Vergleich zu 2020. Kein anderer Klub kommt auch nur annähernd an diesen Betrag heran. Auf Platz zwei liegt Olympique Marseille mit einem Kaderwert von knapp 398 Millionen Euro, rund ein Drittel des PSG-Wertes. Auch AS Monaco kann mit 340 Millionen Euro nicht mithalten.

Doch die Ligue 1 zeigt, dass Geld allein nicht alles ist. Nach 16 Spieltagen führen die Tabellen aktuell nicht die finanzstarken Pariser an, sondern überraschend RC Lens mit 37 Punkten. PSG folgt mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei, Marseille auf Platz drei. Die sportliche Leistung hängt also nicht allein von den Kaderwerten ab.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gewinner und Verlierer der letzten fünf Jahre

Neben PSG gibt es einige Klubs, die ihre Marktwerte deutlich steigern konnten. Strasbourg als Beispiel hat seinen Kaderwert von 102,5 Millionen Euro auf 317,45 Millionen Euro mehr als verdreifacht (+209,7 Prozent). Auch die Aufsteiger Toulouse (+184,4 Prozent) und Paris FC (+470,3 Prozent, dank der Übernahme durch den Luxusgüter-Konzerns LVMH) zeigen beeindruckende Steigerungen. Auxerre (+347,2 Prozent) und Le Havre (+211 Prozent) gehören ebenfalls zu den grossen Gewinnern.

Auf der anderen Seite stehen Klubs wie Olympique Lyon, wo der Kaderwert von 339 Millionen auf 193 Millionen Euro gefallen ist (-43,1 Prozent), Nizza (-21,1 Prozent) und Rennes (-21,5 Prozent). Angers (-29,6 Prozent) und Metz (-19,5 Prozent) zählen ebenfalls zu den Verlierern der vergangenen fünf Jahre.

Die Schere zwischen Reich und Arm bleibt gross

Am unteren Ende liegt Le Havre mit einem Kaderwert von knapp 50 Millionen Euro – das sind gerade einmal 4,2 Prozent des PSG-Werts.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos