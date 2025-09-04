Die Yakin-Brüder investieren im Limmattal. In Unterengstringen ZH sollen fünf luxuriöse Villen gebaut werden. Das Projekt der gemeinsamen Firma Immokick GmbH sieht moderne Flachdachbauten mit Pools und Tiefgarage vor. Schon im Oktober sollen die Bagger auffahren.

1/7 Murat und Hakan Yakin bauen in Unterengstringen ZH fünf moderne Villen. Foto: PD

Darum gehts Yakin-Brüder bauen fünf Luxusvillen in Unterengstringen ZH

Moderne Flachdachbauten mit offenen Wohnbereichen und optionalen Pools geplant

Baukosten: 6 Millionen Franken, Fertigstellung bis Ende 2026 vorgesehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Im Limmattal fahren schon bald die Bagger auf. Nati-Trainer Murat Yakin (50) und sein Bruder Hakan Yakin (48) wollen in Unterengstringen ZH wollen fünf luxuriöse Einfamilienhäuser hochziehen. Geplante Baukosten der Villen: sechs Millionen Franken, wie die «Limmattaler Zeitung» berichtet. Die Häuser sollen auf zwei Grundstücken an der Talacherstrasse zu stehen kommen. Eines ist unbebaut, auf dem anderen steht bereits ein Einfamilienhaus. Es wird abgerissen.

Ein Blick in die Pläne und auf die Visualisierungen zeigt, was die Yakin-Brüder planen. Moderne Flachdachbauten im Grünen mit grossen Holz-Metallfenstern, offene Wohn- und Essbereiche im Erdgeschoss. Dazu bis zu vier Schlafzimmer im Obergeschoss, teils mit eigenem Bad. Terrassen, Lounges und auf Wunsch sogar Pools im Garten sollen die Villen zum Luxusdomizil machen.

Tiefgarage mit 14 Plätzen

Auf den Dächern der vordersten Häuser sind Photovoltaikanlagen vorgesehen. Dazu soll für die gesamte Villen-Siedlung eine Tiefgarage mit 14 Plätzen entstehen, sowie fünf Besucherparkplätze an der Talacherstrasse. Der Baustart ist bereits für Oktober geplant. Bis Ende 2026 sollen die Villen stehen.

Als Bauherrin tritt die Firma Immokick GmbH mit Sitz in Oberengstringen auf. Hakan Yakin ist deren Geschäftsführer, Murat Yakin fungiert als Gesellschafter. Derzeit liegt das Baugesuch bei der Gemeinde auf. Sobald die Baubewilligung vorliegt, werden die Liegenschaften verkauft, wie die «Limmattaler Zeitung» weiss.

Die beiden Fussballer leben schon länger im Limmattal. Murat Yakin in Oberengstringen, Hakan Yakin im benachbarten Unterengstringen. Seit 2021 betreibt er im Nachbardorf die Yakin-Arena, eine moderne Fussball-Halle. «Es ist schön hier, wir fühlen uns als Familie sehr wohl. Man ist schnell in Zürich, das schätzen wir besonders», sagte er im April der «Limmattaler Zeitung». Auch Basel, wo ein Teil der Familie lebt, sei nicht allzu weit weg. «Das Einzige, was mir hier fehlt, ist der See. Damit kann ich aber leben, der Zürichsee ist ja nur 20 Minuten entfernt», so Hakan Yakin weiter.

Auch Diego Benaglio investiert in Immobilien

Immer wieder stehen ehemalige Fussballer mit ihren Immobilien-Investitionen in den Schlagzeilen. Zuletzt Ex-Nati-Star Diego Benaglio (41). Er baut in Flims GR ein umstrittenes Hotelprojekt mit 106 Hotelzimmern, 27 Ferienwohnungen, einem Wellnessbereich und Restaurant. Die Stimmbevölkerung hat dieses im Juni durchgewunken.

Neben dem einheimischen Betriebsökonomen Roger Bigger und dem Berliner Manager Stavros Efremidis ist Benaglio einer von drei Investoren. 2020 hat das Trio zwei bestehende Hotels übernommen und danach das Neubauprojekt geplant. Benaglios Grosseltern stammen aus Castrisch GR – nur 20 Autominuten von Flims entfernt.