Während das Kerosin für Flüge knapp wird, boomen die SAC-Hütten in der Schweiz. 2025 ging gar als erfolgreichstes Jahr in die Geschichte ein. Gewisse Bergunterkünfte standen besonders im Trend. Blick zeigt sie dir.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran-Krise erschwert Flugreisen, Schweizer bleiben für Ferien vermehrt daheim

SAC-Hütten verzeichnen 2025 Rekordjahr mit hoher Nachfrage bei Wanderern

Rugghubelhütte: 70 Prozent mehr Gäste, 6537 Übernachtungen im Jahr 2025 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Wer im Sommer ins Ausland fliegen will, dürfte aktuell um seinen Flug bibbern. Wegen des Iran-Kriegs und der Blockade der Strasse von Hormus dreht sich der Kerosinhahn immer mehr zu. Zahlreiche Airlines reagieren – beim Swiss-Mutterkonzern Lufthansa fallen 20'000 Kurzstrecken-Verbindungen weg.

Für spontane Schweizerinnen und Schweizer ein Anreiz, die Ferien zu Hause zu verbringen. Das dürfte den Schweizer Alpen-Club (SAC) freuen. Denn Wandern boomt, immer mehr Naturfreunde schnüren ihre Schuhe und übernachten in einer der 152 Berghütten. 2025 ging gar als erfolgreichstes Jahr in die Geschichte des SAC ein. Einige Alpenunterkünfte verzeichneten dabei einen besonders hohen Gästezuwachs. Blick zeigt dir die trendigsten SAC-Hütten mit mehr als 1000 Übernachtungen pro Jahr.

5 Claridenhütte

Zuhinterst im Glarnerland liegt die Claridenhütte auf 2453 Metern über Meer. Im Jahr 2025 verzeichnete die Claridenhütte 4228 Gäste. Ein Plus von über 46 Prozent. Der kürzeste Aufstieg dauert rund drei Stunden. Die 74 Betten der modernen Unterkunft stehen noch bis zum 5. Mai bereit, danach startet die Hütte im Juni in die Sommersaison. Dann können in der Umgebung einige der ältesten Dinosaurierspuren der Schweiz entdeckt werden. Im Winter und Frühling ist die Region ein vielfältiges Skitourengebiet.

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4 Finsteraarhornhütte

Die Finsteraarhornhütte liegt auf 3048 m ü. M. am Fusse des höchsten Berner Gipfels, dem Finsteraarhorn (4274 Meter). Sie ist eingebettet in eine einmalige Hochgebirgslandschaft. Nach dem Aufstieg lädt besonders die Sonnenterrasse der modernen Gebirgsunterkunft zum Geniessen ein. Dieser ist allerdings alles andere als einfach. Alle Zustiege sind Gletschertouren – Erfahrungen in hochalpinem Gelände sind unbedingt erforderlich.

Die Hütte ist noch bis Ende Mai geöffnet, die Sommersaison startet Ende Juni. Im vergangenen Jahr beherbergte die SAC-Unterkunft 5046 Gäste, ein Zuwachs von 49,5 Prozent.

3 Rugghubelhütte

Die Rugghubelhütte liegt auf 2296 Metern über Meer im Kanton Obwalden. Im Sommer ist sie von Engelberg aus leicht erreichbar und ist vor allem bei Familien und Kindern beliebt. Sowohl im Sommer als auch im Winter laden zahlreiche Bergtouren und Übergänge zu Erkundungen ein. Bewirtet ist die Hütte von Juni bis Oktober. Die 2010 renovierte Unterkunft bietet Platz für 80 Gäste, verteilt auf 15 Zimmer.

2025 gehörte die Rugghubelhütte zu den erfolgreichsten SAC-Unterkünften. 6537 Gäste übernachteten hier, 70 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

2 Cristallinahütte

Die trendigsten zwei Bergunterkünfte der Schweiz liegen im Nordwesten des Tessins. Die Capanna Cristallina auf 2575 Metern liegt am Übergang vom Val Bavona ins Val Bedretto. Im Sommer ist sie dabei meist Etappenort auf Tessiner Passwanderungen. Doch die meisten Wanderwege sind auch für Familien gut geeignet und die Hütte in wenigen Stunden zu erreichen. Das langgezogene Gebäude bietet Platz für 120 Gäste.

Im Jahr 2025 besuchten 3884 Wanderer die Cristallinahütte. Ein sattes Plus von 79 Prozent.

1 Capanna Basodino

Die Tessiner Basodinohütte verzeichnete im vergangenen Jahr den grössten Gästeanstieg mit 174 Prozent. Insgesamt übernachteten 2388 Gäste in der Capanna Basodino auf 1856 Metern über Meer. Die Gegend an der Seelandschaft von Robièi ist ein Wander-, Touren- und Klettergebiet für alle Altersklassen. Die Basodinohütte ist für Familien mit der grossen Luftseilbahn ab San Carlo einfach zugänglich.