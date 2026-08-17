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Ranking der besten Unis – ein Land dominiert
Die ETH Zürich ist zurück auf einem Spitzenplatz

Das ARWU-Ranking bewertet jährlich über 2500 Hochschulen auf der Welt. Auch einige Schweizer Unis schaffen es unter die besten 100 – mit der ETH Zürich als Aushängeschild. Ein Land führt die Rangliste aber deutlich an.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Die Harvard University ist wie bisher jedes Jahr die beste Hochschule der Welt.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • ETH Zürich erreicht Platz 19 im Shanghai-Ranking weltweit führender Universitäten
  • Schweizer Hochschulen verbessern sich
  • Über 6 Kriterien im Ranking bewertet
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Die Schweizer Universitäten halten weiterhin mit den besten Hochschulen der Welt mit. Allen voran: die ETH Zürich. Sie hat ihren Platz in den Top 20 des «Academic Ranking of World Universities» (ARWU) zurückerobert. Seit 2003 bewertet das Beratungsbüro Shanghai Ranking Consultancy die Bildungsstätten auf der ganzen Welt. Die ETH klettert vom letztjährigen 22. Platz auf Rang 19.

Die Rangliste basiert auf sechs Kriterien. Besonders gut schneidet die ETH Zürich in der Forschungsleistung ab. Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden publizierten viele Forschungsergebnisse im Bereich Natur und Wissenschaft. Dagegen hat die ETH wenige ehemalige Studenten, die später mit einer Fields-Medaille oder einem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Das Shanghai-Ranking berücksichtigt zudem unter anderem die Leistung im Verhältnis zur Grösse der Universität und die Zahl der meistzitierten Forscherinnen und Forscher in ihrem Fachgebiet.

Schweizer verbessern sich

Neben der führenden ETH schaffen es vier weitere Schweizer Hochschulen unter die besten 100. Es sind die EPF Lausanne (43), die Uni Genf (55), die Uni Zürich (65) und die Uni Basel (91). Ausser der Uni Zürich (minus ein Rang) verbesserten sich alle Hochschulen um einige Plätze.

Die besten Universitäten der Schweiz 

Rang (global)Institution
19ETH Zürich
43EPFL
55Uni Genf
65Uni Zürich
91Uni Basel
151–200Uni Bern
151–200Uni Lausanne
601–700Università della Svizzera italiana (Lugano)
901–1000Uni Fribourg

USA top

Standesgemäss wird das Ranking von amerikanischen Hochschulen dominiert. An der Spitze liegt die Harvard University, gefolgt von Stanford und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Insgesamt kommen acht der zehn besten Unis aus den USA. Cambridge und Oxford aus England durchbrechen die Dominanz.

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Das Shanghai-Ranking kommt nicht überall gut an. Immer wieder gibt es Kritik, weil die Kriterien stark auf die Forschung und nicht auf die Lehre ausgelegt sind. Auch der Faktor, dass Nobelpreisträger und Medaillen einbezogen werden, gilt als fragwürdig.

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