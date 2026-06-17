Beim G7-Gipfel in Évian residieren die Staatschefs im Hotel Royal – darunter auch US-Präsident Donald Trump. Die teuerste Suite kostet stolze 10’000 Euro pro Nacht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Évian endet am Mittwoch die G7-Konferenz der sieben grössten Wirtschaftsmächte

Die teuerste Suite im Hôtel Royal kostet 10’000 Euro pro Nacht

Suite Royale: 207 Quadratmeter, zwei Bäder, Terrasse mit Seeblick

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Im französischen Évian steigt vom 15. bis zum 17. Juni die G7-Konferenz. Es treffen sich die Staatschefs von sieben wirtschaftlichen Grossmächten, darunter US-Präsident Donald Trump (80), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48), die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (70). Irgendwo müssen die Regierungschefs übernachten. Sie haben sich für ein Resort am Genfersee entschieden. Die Preise für eine Übernachtung haben es in sich.

Das Fünf-Sterne-Haus Hôtel Royal wurde 1909 zu Ehren des englischen Königs Eduard VII. errichtet. Es wurde von vornherein laut Website des Hotels als «schönstes Hotel Europas» geplant. Das hauseigene Restaurant «Les Fresques» hat einen Michelin-Stern. In der Cocktailbar können die hochrangigen Gäste Champagner schlürfen, an einem der Golf-, Tennis-, Padel- und Pickleball-Plätze können sie sich eine sportliche Auszeit von den langen Verhandlungen nehmen.

Wer hier nächtigt, muss tief ins Portemonnaie greifen

Ein solcher Prunk hat seinen Preis. So kostet eine Nacht in der noblen Suite Royale 10'000 Euro, wie das Hotel auf Anfrage gegenüber Blick bestätigt. Die Suite ist die grösste im Hotel: Ganze 207 Quadratmeter Wohnfläche stehen einem zur Verfügung. Sie hat zwei Badezimmer, einen Billardtisch und eine private Bar, dazu eine 60-Quadratmeter-Terrasse mit Panoramablick auf den Genfersee.

Das Hotel hat noch sieben andere Suiten, mit Preisen zwischen 1650 und 8100 Euro die Nacht. Alle haben Terrasse oder Balkon, sechs davon haben einen Blick auf den Genfersee. Bei solchen Angelegenheiten ist es gewöhnlicherweise die Staatskasse jedes Landes, die die Rechnung für ihr Staatsoberhaupt zahlt.

Die G7-Gäste sind nicht die ersten hochrangigen, die im Hotel übernachten. Auch Königin Elisabeth II. (1926–2022), Prinz Aga Khan III. (1877–1957), Hollywoodstar Rita Hayworth (1918–1987) und der legendäre Schlagzeuger der Band The Beatles, Ringo Starr (85) haben dort genächtigt. Zudem ist es nicht das erste Mal, dass das Hotel die G7-Gäste beherbergt: Schon beim Gipfel im Jahr 2003 waren die damaligen Staatschefs da, darunter George W. Bush (79) und Jacques Chirac (86).