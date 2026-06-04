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Luxuswohnung in 5-Sterne-Haus zu verkaufen
Das teuerste Hotelzimmer im Tessin kostet 7,4 Millionen Franken

Luxuriöser geht es kaum: Im Fünf-Sterne-Hotel Collina d'Oro nahe Lugano TI ist eine 6,5-Zimmer-Wohnung für 7,4 Millionen Franken zu haben. Dafür gibt es 395 Quadratmeter, ein Heimkino, einen Concierge-Service und das gesamte Spa-Paket des Wellness-Resorts.
Publiziert: 20:15 Uhr
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Im Fünf-Sterne-Hotel Collina d'Oro steht eine 6,5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf.
Foto: Booking

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Luxuswohnung in Tessiner Fünf-Sterne-Hotel Collina d'Oro für 7,4 Millionen zu verkaufen
  • Auf 395 Quadratmeter gibt es ein privates Kino, grosszügiger Wohn- und Essbereich und ein Aquarium
  • Hotel wurde auf Grundstück von ehemaligem Sanatorium gebaut, das durch seine NS-Vergangenheit Aufmerksamkeit erlangte
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Nathalie BennRedaktorin Wirtschaft

Hoch über dem Luganersee, an einem sonnigen Südhang mit Panoramablick, thront das Fünf-Sterne-Resort Collina d'Oro. Der Hotel-Koloss ist in ein 25'000 Quadratmeter grosses Naturschutzgebiet eingebettet, mit wilden Weinreben und kleinen Schleichwegen – der perfekte Ort zum Ausspannen. In der edlen Residenz kann man aber nicht nur Ferien machen: Im Hotel befinden sich auch 43 Luxus-Apartments, die man mieten oder kaufen kann. 

Ein solches ist nun auf der Immobilienplattform Homegate zum Kauf ausgeschrieben. Die 6,5-Zimmer-Wohnung erstreckt sich über 395 Quadratmeter und bietet unter anderem einen privaten Kinoraum, eine marmorierte Küche und ein Aquarium. Das Beste dürften aber die zusätzlichen Dienstleistungen sein, auf die die Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer im Luxus-Resort ebenfalls Zugriff haben: Zum einen sind da die Concierges am Empfang, die ihnen 24 Stunden täglich zur Verfügung stehen – «für Sicherheit rund um die Uhr», wie es in der Annonce heisst. Ebenso gibt es einen Limousinen- und Reinigungsservice, private Parkplätze und «Baby- und Haustierbetreuung auf Anfrage».

Vom Geister-Sanatorium zum Luxus-Resort

Auch können die Bewohner das Herzstück des Fünf-Sterne-Hauses jederzeit nutzen: den 1000 Quadratmeter grossen Wellnessbereich mit Sprudelbad, Innen- und Aussenpool, Eiswasserfall, Hammam, zahlreichen Saunen und grosszügigem Fitnessraum. Einen Haken hat das Luxusdomizil allerdings: Die Wohnung befindet sich im Parterre. Statt atemberaubendem Panoramablick bekommt man also vor allem die Gartenhecke und vorbeispazierende Hotelgäste zu sehen. Der Preis hat es dennoch in sich: 7,4 Millionen Franken sind für die Immobilie ausgerufen. 

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Das Grundstück, auf dem heute das Collina d'Oro steht, hat eine bewegte Vorgeschichte: Vor dem Luxushotel befand sich am Hang in Agra TI das 1913 eröffnete Sanatorium Deutsches Haus, das auf Lungenkrankheiten spezialisiert war. Zu seiner Blütezeit in den 1930er-Jahren kurierten prominente Gäste wie Erich Kästner, Gerhart Hauptmann oder Bertolt Brecht ihre Beschwerden im Sanatorium aus. 

Nazi-Verbindungen belasteten Sanatorium nachhaltig

1969 stellte das Kurhaus endgültig den Betrieb ein. Ausschlaggebend waren das Aufkommen wirksamer Antibiotika gegen Tuberkulose und der Imageschaden wegen der NS-Vergangenheit des Hauses. Der damalige Chefarzt Hanns Alexander machte das Sanatorium zu einem Zentrum nationalsozialistischer Aktivitäten: Er hisste die Hakenkreuzfahne, gründete eine NSDAP-Ortsgruppe und verweigerte jüdischen Patienten die Aufnahme.

2004 erwarb schliesslich der Tessiner Immobilienkönig Silvio Tarchini (82) das Grundstück inklusive Ruine für 7 Millionen Franken. Der Unternehmer gründete unter anderem auch die Fox Town Factory Stores, eines der bekanntesten Schweizer Fashion-Outlets in Mendrisio TI. 2009 begannen die Sanierungsarbeiten, 2012 wurde das heutige Resort eröffnet. 

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