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Preisanstieg bremst Käufer
Lindt & Sprüngli leidet unter teurer Schokolade

Der Schweizer Schoggi-Hersteller Lindt & Sprüngli erhöhte die Preise im ersten Halbjahr um 11,8 Prozent. Die Kunden reagierten zurückhaltend, der Umsatz sank um 0,9 Prozent. Besonders in Europa kämpft das Unternehmen mit schwacher Nachfrage.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Lindt & Sprüngli erlebte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lindt & Sprüngli hebt Preise im ersten Halbjahr um 11,8 Prozent an
  • Umsatz sinkt um 0,9 Prozent, Europa verzeichnet Rückgang von 2,1 Prozent
  • Nordamerika wächst organisch um 12,7 Prozent, Rest der Welt um 10,2 Prozent
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Bernadette HoggRedaktorin Wirtschaft

Trotz Rekordpreisen schmilzt der Umsatz: Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr die Preise spürbar erhöht – und zahlt dafür nun die Rechnung. Weil Kundinnen und Kunden wegen der teureren Schokolade zurückhaltender zugriffen, ging das Verkaufsvolumen zurück. 

Lindt steigerte die Preise im ersten Halbjahr gruppenweit um 11,8 Prozent. Der Umsatz fiel um 0,9 Prozent verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Laut dem Schokoladenhersteller soll auch eine verhaltene Nachfrage in Europa schuld am verhaltenen Ergebnis sein. Der Konzern leitete gezielte Preisanpassungen in einigen Märkten ein und verstärkte im zweiten Halbjahr die Marketingausgaben, um den negativen Entwicklungen gegenzusteuern. Unter dem Strich verdiente Lindt 191,7 Millionen Franken – nach 188,9 Millionen im Vorjahr.

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Teurer Kakao

In Europa schrumpfte das Geschäft organisch um 2,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. In Nordamerika und dem Rest der Welt ist das organische Wachstum dieses Halbjahr aber gestiegen: In Nordamerika lag es bei 12,7 Prozent und im Rest der Welt bei 10,2 Prozent.

Die Schokoladenbranche versucht, mit Preiserhöhungen die hohen Preise für Kakao wettzumachen. Diese führten in der Ostersaison zu Schlagzeilen, als teure Lindt-Goldhasen zum Ladenhüter wurden. Die Preise waren Ende des letzten Jahres gefallen, zogen aber ab Mai dieses Jahres wieder an.

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