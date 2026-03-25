Darum gehts
- Familie Wanner übernimmt ab 1. April alleinige Kontrolle über CH Media
- Die NZZ verkauft ihren 35-Prozent-Anteil, Kaufpreis nicht bekannt
- 2025: CH-Media-Umsatz 406 Mio. CHF, operativer Gewinn 9 Mio. CHF
Die Familie Wanner übernimmt: Ab dem 1. April ist sie die alleinige Besitzerin der CH Media Holding AG. Dafür kauft sie die letzten 35 Prozent der Aktien von der NZZ ab. Der Verkaufspreis ist nicht bekannt. Damit trägt die Familie Wanner mit ihrer Firma AZ Medien in Zukunft die alleinige unternehmerische Verantwortung über das Medienhaus, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst.
Gemäss eigenen Angaben ist CH Media das drittgrösste private Medienunternehmen der Schweiz. 2018 entstand das Medienhaus als als Joint Venture zwischen AZ Medien und NZZ Regionalmedien. Nun zieht sich NZZ Regionalmedien zurück.
«Mit diesem Schritt schliessen wir einen über die letzten acht Jahre angelegten strategischen Prozess ab und schaffen stabile Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von CH Media», sagt CEO Michael Wanner (42). Er führt das Familienunternehmen gemeinsam mit seinen Geschwistern Anna (39) und Florian (37) seit Ende 2025 in 5. Generation. Vater Peter Wanner (82) ist noch als Verleger und Verwaltungspräsident tätig. Seine Beteiligung hat an den AZ Medien hat er bereits seinen Kindern übertragen.
Fokus auf diese Regionen
Im regionalen Journalismus fokussiert das Medienhaus küntig auf die Regionen Nordwest-, Ost- und Zentralschweiz sowie im Grossraum Zürich. Per Ende Februar hat sich CH Media deshalb von Tele Bärn und Radio Bern getrennt. Die Gassmann-Gruppe hat die Formate übernommen sowie auch alle 53 Angestellten.
Gleichzeitig gab CH Media die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt: Der Umsatz ist ganz leicht auf 406 Millionen Franken gesunken. Der operative Gewinn stieg auf rund 9 Millionen Franken. Damit seit die «angestrebte finanzielle Gesundung» abgeschlossen, heisst es weiter.