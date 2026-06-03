Trump droht mit neuen Zöllen – auch die Schweiz betroffen

US-Präsident Donald Trump droht der Schweiz mit neuen Strafzöllen von bis zu 12,5 Prozent. Washington wirft Bern vor, zu wenig gegen Produkte aus Zwangsarbeit zu unternehmen. Die Schweiz ist eines von 60 Ländern, auf die sich Trump eingeschossen hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump droht Schweiz mit neuen Strafzöllen bis 12,5 Prozent

Schweiz steht auf Liste mit China und Russland wegen Zwangsarbeit

USA sind für Schweizer Exportindustrie ein Markt von 21 Milliarden CHF

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

US-Präsident Donald Trump (79) nimmt die Schweiz in Sachen Zölle ins Visier – schon wieder. Die Regierung in Washington wirft Bern vor, zu wenig gegen Produkte aus Zwangsarbeit zu unternehmen. Und droht nun mit neuen Strafzöllen. Sie sollen zwischen 10 und 12,5 Prozent betragen! Weil das höchste US-Gericht Trumps Zölle für illegal erklärt hatte, sucht er nun neue Wege, um sein Zoll-Regime aufrechtzuerhalten.

Die Schweiz steht auf einer Liste von insgesamt 60 Ländern und Wirtschaftsräumen, die laut dem US-Handelsbeauftragten ihre Märkte nicht ausreichend vor Waren schützen, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden. Was erstaunt: Die USA stellen die Schweiz damit in eine Reihe mit China, Russland, Saudi-Arabien und weiteren Staaten.

Konkret kritisiert Washington, dass die Schweiz kein wirksames Verbot für die Einfuhr von Produkten aus Zwangsarbeit kenne, wie es in einer knappen Mitteilung heisst. Dadurch würden Waren, die unter fragwürdigen Bedingungen produziert wurden, auf den Weltmarkt gelangen und Unternehmen benachteiligen, die sich an faire Standards halten. «Es ist inakzeptabel, dass unsere wichtigsten Handelspartner nichts gegen die Einfuhr von Waren unternehmen, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. Dies führt dazu, dass amerikanische Arbeitnehmer gezwungen sind, weltweit unter ungleichen Wettbewerbsbedingungen zu konkurrieren», sagte der Handelsbeauftragte Jamieson Greer (47). «Wir werden diese Ungleichheit nicht länger hinnehmen.»

Unangenehm für Exportnation Schweiz

Jetzt drohen Konsequenzen. Die USA schlagen zusätzliche Importzölle von bis zu 12,5 Prozent auf Waren aus den betroffenen Ländern vor. Für Staaten, die bereits gewisse Massnahmen gegen Zwangsarbeitsprodukte eingeführt haben, sollen die Zuschläge bei 10 Prozent liegen. Ob und in welcher Höhe die Schweiz tatsächlich betroffen sein wird, ist noch offen. Zunächst läuft ein Konsultationsverfahren.

Der Schritt könnte für die Exportnation Schweiz unangenehm werden. Die USA sind einer der wichtigsten Absatzmärkte für Schweizer Unternehmen. Besonders die Pharma-, Maschinen- und Luxusgüterindustrie beobachten die Entwicklung genau. Ob aus der Drohung tatsächlich neue Zölle werden, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Eine öffentliche Anhörung soll Anfang Juli stattfinden.