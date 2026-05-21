Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember planen die SBB bessere Verbindungen für Pendlerinnen und Touristen. Im Sommer fährt ein Zug Italien-Fans direkt an die Adria. Blick präsentiert dir die vorgesehenen Änderungen vom Fahrplanentwurf 2027.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SBB verdoppelt Direktzüge Zürich–Venedig ab Dezember 2026 auf zwei täglich

Neue Nachtzugverbindung Zürich–Chur, Abfahrt freitags/samstags 1.20 Uhr geplant

Ab April 2027: Drei TGV-Verbindungen Lausanne–Genf–Paris pro Richtung täglich

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die SBB haben den Fahrplanentwurf 2027 vorgelegt. Er zeigt, was sich mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 ändern soll. Blick stellt die wichtigsten Neuerungen vor:

Internationale Verbindungen

Schweiz–Italien

Die SBB wollen die täglichen Direktverbindungen pro Richtung zwischen Zürich und Venedig von einer auf zwei verdoppeln. Dafür wird eine bisherige Verbindung nach Lugano neu nach Venedig verlängert. Das hat Auswirkungen auf den Zug von Basel über Luzern nach Mailand, der neu in Lugano endet. In der Gegenrichtung bleibt die Direktverbindung Mailand–Luzern-Basel bestehen.

Der tägliche Zug von Zürich nach Florenz fährt künftig nur noch bis Bologna – und verkehrt während der Sommersaison bis Rimini. Dadurch entsteht in der warmen Jahreszeit für Italien-Touristen eine Direktverbindung an die Adria. Die Verbindung von Zürich über Genua nach La Spezia verkehrt neu täglich, die saisonale Verlängerung am Wochenende nach Livorno entfällt hingegen.

Schweiz–Frankreich

Ab dem 5. April 2027 gibt es wieder drei tägliche TGV-Verbindungen pro Richtung von Lausanne über Genf nach Paris. Dank eines neuen TER-Angebots von SNCF zwischen Genf und Lyon entsteht ab April 2027 eine Verbindung mit einer zehn Minuten kürzeren Fahrzeit als bisher. Die neue Verbindung verkehrt unter der Woche täglich einmal, am Wochenende zweimal pro Richtung und ermöglicht attraktive Umsteigeverbindungen nach Südfrankreich.

Schweiz–Deutschland

Zwischen Zürich und Stuttgart erhalten die IC-Züge auf dem deutschen Abschnitt mehr Fahrzeitreserve, was zu mehr Pünktlichkeit führen soll. Ergänzende Massnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit prüfen DB und SBB laufend.

Internationaler Nachtverkehr

Ab dem Fahrplanwechsel ist auch auf der Strecke Zürich–Amsterdam der Einsatz der Nightjets der neuen Generation geplant. Damit profitieren die Reisenden nach Hamburg (seit Dezember 2025) und Wien (ab Juni 2026) künftig auf drei Strecken von mehr Komfort bei der Fahrt über die Nacht.

Nationale Verbindungen

Luzern–Zürich HB–Konstanz

Auf dem IR75 zwischen Luzern und Zürich HB erhalten Pendlerinnen und Pendler unter der Woche künftig mehr Sitzplätze. Dafür fährt der Zug nicht mehr durchgehend weiter bis nach Konstanz, am Zürcher Hauptbahnhof ist neu ein Umstieg nötig. Zwei Verbindungen pro Richtung bleiben wochentags aber weiterhin direkt. Und am Wochenende verkehren die Züge wie bisher ohne Umstieg zwischen Boden- und Vierwaldstättersee. Mit dem IR70 besteht für die Reisenden weiterhin eine Direktverbindung zwischen Luzern und Zürich Flughafen.

Zürich HB–Schaffhausen

Auf dem RE48 zwischen Zürich HB und Schaffhausen sind ab dem nächsten Fahrplanwechsel die neuen IR-Dosto-Züge von Peter Spuhlers (67) Zugbauer Stadler unterwegs.

Zürich HB–Bern–Bern Europaplatz

Der Zusatz-IC mit Abfahrt um 6.49 Uhr in Zürich HB nach Bern (Ankunft 7.50 Uhr) verkehrt nächstes Jahr testweise weiter bis Bern Europaplatz (Ankunft 8 Uhr). Mit der Direktverbindung über den Bahnhof Bern hinaus gelangen die Reisenden ohne Umsteigen in den Westen der Stadt, um damit den Bahnhof Bern zu entlasten.

Bern–Brig

Einzelne Zusatz-IC-Verbindungen von Bern nach Brig VS halten ab 2027 in der Wintersport- und Herbstsaison samstags testweise in Frutigen. Dadurch ergibt sich für die Reisenden eine schnelle Direktverbindung von Bern in die Ski-Destinationen des Kandertals.

Nationales Nachtangebot

Die SBB testen seit Dezember 2024 nationale Nachtverbindungen. «Die bisherigen Erfahrungen mit den Nachtverbindungen in der Deutschschweiz und der Westschweiz sind positiv», teilen die Bundesbahnen mit. Ist die Nachfrage weiterhin hoch, sollen die Nachtverbindungen an den Wochenenden auf den Strecken Bern–Olten SO–Zürich HB(–Zürich Flughafen) sowie Freiburg–Lausanne– Genève-Aéroport, Sitten–Lausanne–Genève-Aéroport und Biel–Lausanne mit Anschluss nach Genève-Aéroport bestehen bleiben.

Zudem planen die SBB, das Nachtzugangebot auszuweiten. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag gibt es testweise eine Verbindung von Zürich HB (Abfahrt um 1.20 Uhr) bis nach Chur (Ankunft 2.48 Uhr). In Gegenrichtung ist von Chur um 2.55 Uhr ein IRN3 nach Zürich HB mit Anschluss nach Zürich Flughafen geplant. Die Verbindung soll Reisende pünktlich für die ersten Abflüge am Morgen an den grössten Flughafen der Schweiz bringen.

Neu fährt der letzte IC61 in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag von Interlaken Ost nach Bern um 0.01 Uhr, also eine halbe Stunde später als bisher. Auch kann der Spät-IC8 um 0.02 Uhr ab Bern leicht beschleunigt werden, wodurch er früher in Zürich HB ankommt. Dadurch bietet er den Reisenden zusätzliche Anschlüsse an das Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbunds.

Regionale Verbindungen in der Deutschschweiz

Winterthur–Zürich HB–Pfäffikon SZ–Rapperswil–Zürich HB–Zug

Die S8 von Winterthur ZH über Zürich HB nach Pfäffikon SZ verkehrt von dort künftig weiter als S5 nach Rapperswil, Zürich HB und Zug. Auf der S8 verkehren ausserdem neu Regio-Dosto- statt DTZ-Züge, wodurch sich mehr Sitzplätze für die Reisenden ergeben.

Zürich HB–Linthal

Die S25 von Zürich HB via Ziegelbrücke SG nach Linthal GL hält neu in beiden Fahrrichtungen in Nieder- und Oberurnen GL. Dadurch gelangen Reisende ab Nieder- und Oberurnen neu halbstündlich statt stündlich nach Ziegelbrücke und Schwanden GL und erhalten neu eine Direktverbindung nach Zürich HB.

Weinfelden–St. Margrethen–Bregenz

Die S5 von Thurbo von Weinfelden TG nach St. Margrethen SG verkehrt stündlich als S3 weiter bis nach Bregenz. So ist die österreichische Bodenseestadt auch ohne Umstieg erreichbar.

Winterthur–Bauma–Rüti ZH

Auf der S26 von Winterthur über Bauma ZH nach Rüti ZH verkehren neue Flirt-Evo-Züge von Stadler.

Heerbrugg–St. Gallen–Wil–Winterthur–Zürich Flughafen

Die letzte Nacht-S-Bahn SN22, die in der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag von Heerbrugg SG über St. Gallen, Wil SG und Winterthur ZH verkehrt, fährt neu weiter bis Zürich Flughafen. Reisende erreichen so den Zürich Flughafen um 4.39 Uhr für Abflüge in den frühen Morgenstunden.