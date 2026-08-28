Bündner Nusstörtli-Hersteller macht Mega-Deal in Deutschland

Reto Schmid aus Sedrun GR trotzt dem geplatzten US-Deal wegen Trumps Zöllen: Millionen Bündner Törtchen gehen jetzt an die Drogeriekette Rossmann in Deutschland. Wegen des Grossauftrags für die Vorweihnachtszeit kann der Bündner Unternehmer zehn neue Stellen schaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Strafzölle verhinderten Export von Bündner Nusstörtli in die USA 2026

Hersteller Reto Schmid liefert Millionen Törtchen an Rossmann in Deutschland

La Conditoria schafft 10 neue Jobs, beschäftigt jetzt 50 Mitarbeitende

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

US-Präsident Donald Trump (80) hat Reto Schmid (52) aus Sedrun GR mit seinen Zöllen einen zünftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Konditor ist bekannt für seine Bündner Nusstorten. Er beliefert mit seiner Firma «La Conditoria» die meisten grossen Detailhändler in der Schweiz. Und stand kurz vor einem ganz grossen Deal in den USA. US-Gigant Costco wollte seine Nusstörtli ins Sortiment aufnehmen. Wegen der Strafzölle ist der prestigeträchtige Deal geplatzt.

Den Kopf in den Sand gesteckt hat der umtriebige Bündner Unternehmer deshalb aber nicht. Er hat sich intensiv nach anderen Absatzmärkten umgeschaut. Und neue Abnehmer in Indien und China gefunden. Und jetzt einen grossen Deal in Deutschland an Land gezogen. In der für den Detailhandel matchentscheidenden Vorweihnachtszeit verkauft er seine Spezialiäten in allen Rossmann-Filialen im Nachbarland. Derzeit verlässt ein Lastwagen nach dem anderen die Produktionsstätte in Sedrun.

«Millionen Törtchen nach Deutschland!»

Schmid selber ist am Verladen eines LKW, als ihn Blick am Handy erreicht. «Man darf einfach nie aufgeben als Unternehmer», sagt er. «Irgendwo geht immer wieder eine Türe auf.» 1000 Palette vollgepackt mit Bündner Nusstörtli, Linzertörtli, Chocotörtli, Feigentörtli und Datteltörtli stehen parat. «Wir verschicken Millionen Törtchen nach Deutschland!», freut er sich über den Mega-Auftrag. 600 Palette werden diese Woche verladen. Der Rest dann im Oktober. Zustande gekommen ist der Deal mit der deutschen Drogeriekette an der Internationalen Süsswarenmesse ISM in Köln (D).

Wegen des Grossauftrages von Rossmann hat Schmid 10 neue Stellen schaffen können und neue Lagerflächen anmieten müssen. «Das tönt nicht nach viel, aber fürs Berggebiet sind das viele Jobs. Und vor allem sind alles ganzjährige Arbeitsplätze», freut er sich. Mittlerweile arbeiten 50 Mitarbeiter bei «La Conditoria». Für die Schokoladenproduktion sucht Schmid noch weitere Angestellte, weil der Bereich ebenfalls stark wächst, wie er sagt.

Das Thema USA ist für den Bündner Unternehmer aber gegessen. «Solange Trump Präsident ist, liefern wir sicher nicht nach Amerika», sagt Schmid, der den Betrieb seit 2004 führt.