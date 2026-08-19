Reservierte Strandplätze sorgen für Ärger in Kroatien. Jetzt reagieren Touristenorte, indem sie Handtücher, Strandmatten und Liegen mit Nutzfahrzeugen abtransportieren. Die Massnahme stösst nicht nur auf Freude.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Täglich ab 6.30 Uhr blockieren Sonnenliegen in Tucepi Schattenplätze am Strand

Kroatische Gemeinden räumen Strände von illegal reservierten Handtüchern und Liegen

In Makarska und St. Filip i Jakov werden Gegenstände rigoros entsorgt

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Morgens ist der Strand noch menschenleer – doch Handtücher und Liegen versperren bereits die Aussicht auf das Meer. Der «Tüechli-Krieg» an den Stränden Kroatiens ist ein altbekanntes Problem. Eigentlich ist das Reservieren per Handtuch streng verboten. Viele Touristen ignorieren die Regeln aber konsequent.

Schon um 6.30 Uhr morgens versperren endlose Reihen von Strandliegen lückenlos die Plätze im Schatten am Strand der Ortschaft Tucepi. Ein verzweifelter deutscher Vater schilderte gegenüber der kroatischen Nachrichtenplattform Index.hr die Lage: Für ihn, seine Frau und ihre drei kleinen Kinder gab es schlicht kein Entkommen vor der brennenden Sonne. Mitten am Tag, wenn die Hitze unerträglich wird, musste die Familie ihren Strandtag abbrechen und flüchten. Weil sie schlicht keinen Platz mehr im Schatten fand. Die Ferienstimmung ist dahin.

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Gemeinden schreiten ein

Dem Verhalten, sich mit Tüechli oder Strandmatten einen schönen Platz am Strand zu sichern, haben einige kroatische Gemeinden jetzt den Kampf angesagt. In Makarska greift die Kommune hart durch: Sie hat ein Team zusammengestellt, um liegen gelassene Handtücher und Sonnenliegen zu entsorgen. «Wir werden die Aufräumaktion wiederholen, solange sich einige weigern, die klaren Regeln für die Nutzung der Stadtstrände anzunehmen», schreibt die Kommune in einem Instagram-Beitrag.

Auch in St. Filip i Jakov in der Region Zadar fahren die Nutzfahrzeuge morgens an, um die zurückgelassenen Gegenstände einzusammeln, wie die Gemeinde auf Facebook bekannt gibt. In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigen sich Leute begeistert. «Das sollte es auch an vielen anderen Stränden geben», schlägt ein Nutzer vor.

Doch nicht alle sind von der Aktion überzeugt. Vor allem Frühaufsteher sorgen sich um ihre Plätze: Sie befürchten, dass ihr Handtuch beim morgendlichen Schwimmen direkt im Müll landet. Eine Nutzerin fordert deshalb eine andere Lösung: «Die Handtücher, die dort über Nacht liegen bleiben, sollten abends weggeräumt werden.»

Nicht nur in Kroatien sehen sich die Behörden gezwungen, gegen reservierte Strandplätze vorzugehen. In Italien greift jetzt die Küstenwache ein. Wer einen Sonnenschirm, eine Liege oder einen anderen Gegenstand über Nacht am Strand lässt, kann am nächsten Tag nicht mehr damit rechnen, dass sie noch da sind.