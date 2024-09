Was hinter dem Schoggi-Werbespot mit Rowan Atkinson steckt

Was hinter dem Schoggi-Werbespot mit Rowan Atkinson steckt

Kurz zusammengefasst Rowan Atkinson wirbt für Migros-Marke Frey

Der Spot ist eine humorvolle Anlehnung an Lindt-Werbung

Der Frey-Clip läuft drei Wochen lang bis 14. Oktober Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Schweizer Marken strahlen gern im Licht internationaler Megastars. Immer mal wieder tauchen weltbekannte Promis in Werbungen hiesiger Unternehmen auf: Hollywood-Star George Clooney (63) ist seit Jahren das Gesicht von Nespresso. Ex-James-Bond Roger Moore (1927–2017) pries einst das SBB-Halbtax an. Und Tennis-Ikone Roger Federer (43) taucht zusammen mit dem dänischen Schauspieler Mads Mikkelsen (58) im neuesten Schweiz-Tourismus-Clip in die Natur unseres Landes ein.

Seit Montag wirbt nun ein Schweizer Schoggi-Hersteller mit einem weltweit beliebten Gesicht: dem britischen Schauspieler und Komiker Rowan Atkinson (69). Dieser ist bekannt für seine Paraderolle als Mister Bean. Auftraggeberin ist jedoch nicht etwa einer der hiesigen Edelschokoladen-Brands wie Läderach oder Lindt & Sprüngli, sondern die Jedermann-Marke Frey der Migros.

Humorvolle Anlehnung an Lindt-Werbung

Im 45-Sekunden-Spot schlüpft Atkinson in die Rolle eines Frey-Chocolatiers. Ihm kommt die Aufgabe zu, eine Schoggi-Tafel zu verfeinern. Wer regelmässig fernsieht, fühlt sich sofort an die Werbungen von Lindt erinnert. Nur: Im Gegensatz zu den Lindt-Connaisseuren, die in den Clips gekonnt neue Kreationen hinzaubern, misslingt Atkinson jeder Versuch. Am Ende ist der Brite trotzdem zufrieden mit dem Resultat.

Rowan Atkinson ist das Werbegesicht im neuen Frey-Spot. Foto: Migros 1/5

Den Werbespot, den die Migros bis 14. Oktober drei Wochen lang auf verschiedenen Kanälen ausspielt, kann man also als sanften Seitenhieb mit Augenzwinkern Richtung Konkurrenz lesen. Auf Anfrage von Blick beschreibt der orange Riese die Idee des Clips so: «Der Frey-Werbespot zeigt auf humorvolle Weise, dass eine exzellente Schokolade kein Trallala braucht, um perfekt zu sein.»

Nur Atkinson kam infrage

Den Humor des Spots untermalt Atkinson mit seiner Mimik, für die er weltweit geschätzt wird – offenbar auch bei der Migros. So habe sein Können schon während der Konzeptphase als Inspiration gedient, teilt eine Sprecherin mit. «Irgendwann war die Vorstellung so verankert, dass nur noch Rowan Atkinson für die Rolle infrage kam. Glücklicherweise fand er die Rolle so gut, dass er sofort zugesagt hat.» Für den Dreh reiste die Migros dann nach London, Atkinsons Wohnort, wo die Werbung im August abgefilmt wurde.

Der Frey-Clip dürfte die Migros einiges gekostet haben. Ein Schauspieler vom Format eines Rowan Atkinson ist nicht gerade billig. Und auch hinter der Kamera stand mit dem schwedischen Regisseur Martin Werner eine anerkannte Branchengrösse. Er hat schon zahlreiche Awards für Werbeclips abgestaubt – zu den früheren Auftraggebern gehören unter anderen Coca-Cola, Audi, Carlsberg und Ikea.

Wie viel die Migros in die Werbung investiert hat, gibt sie nicht bekannt. Auch die Gagenhöhe für Atkinson behält die Detailhändlerin für sich. «Ein paar Tafeln Frey-Schokolade waren aber in der Gage mit dabei», so die Sprecherin.