Der Grossumbau der Migros schreitet voran, der Verkauf ihrer Fachmärkte ebenso. Das hat Folgen für Kundinnen und Kunden verschiedener Onlineshops der Migros. «Im Zuge der Neuausrichtung wird der Webshop von Café Royal am 25. September geschlossen», bestätigt die Migros Informationen von Blick. Ab dann könne man Kaffeemaschinen, Bohnen, Kapseln und Co. bei galaxus.ch oder migros.ch bestellen. Ein entsprechender Hinweis prangt nun in Rot oben auf cafe-royal.com.

Die Marke Café Royal gehört zur Delica AG der Migros-Industrie. Unter deren Dach ist auch Coffee B angesiedelt. Interessant: Obwohl der orange Riese die Expansion des Geschäfts mit den Kaffee-Kugeln und dazugehörigen Maschinen gestoppt hat, hält man am eigenen Webshop coffeeb.com fest, wie die Migros versichert.

SportX-Webshop schliesst Ende Februar

Absehbar ist das Aus des SportX-Onlineshops. Der Sporthändler wurde von Ochsner Sport aufgekauft. «Parallel zur Schliessung der SportX-Filialen stellen wir den Onlineshop spätestens per Ende Februar 2025 ein», so eine Migros-Sprecherin auf Anfrage.

Und was ist mit dem Onlineshop der Velo-Fachmarktkette Bike World, die nun der Thömus AG des Berner Velo-Pioniers Thomas Binggeli (50) gehört? «Bikeworld.ch wird im März 2025 unter dem Namen ‹Thömus-Bike-World› fortgeführt», erklärt die Sprecherin weiter. Kundinnen und Kunden erhielten rechtzeitig weitere Informationen.

Stecker bei Melectronics bereits gezogen

Still und leise beerdigt hat die Migros bereits melectronics.ch. «Der Onlineshop ist bereits offline und es können keine Artikel mehr bestellt werden. Bisher getätigte Käufe werden wie gewohnt abgewickelt und zuverlässig ausgeliefert», heisst es auf der Website der Haushalts- und Heimelektronikkette. Mitte Juni hatte die Migros Melectronics an Media Markt verkauft.

Das Steckerziehen von Onlineshops und Webauftritten ist noch nicht zu Ende. Auch die Möbelhäuser von Micasa mitsamt Webshop stehen zum Verkauf. Ebenfalls auf dem Markt sind die Heimwerker- und Gartencenter der Marke Do it + Garden inklusive Webshop. Für beide sucht die Migros noch einen Käufer. Nicht zu vergessen auch die Hotelplan Gruppe samt Reiseplattform, die die Migros als Ganzes in neue Hände geben möchte. Wie viel Geld die Migros mit der Schliessung der Webshops spart, bleibt ungenannt.