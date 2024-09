Schweizer Velo-Pionier übernimmt Bike World von der Migros

Kurz zusammengefasst Migros verkauft Bike World an Thömus AG

Übernahme sichert viele der bisherigen Arbeitsplätze von Bike World

Die Migros setzt ihren Aderlass unbeirrt fort. Ein nächster Fachmarkt geht in neue Hände über. Konkret trifft es die 2017 lancierte Velo-Fachhandelskette Bike World, die künftig keinem Geringeren als dem Berner Velo-Pionier Thomas Binggeli (50) gehört. Seine Thömus AG übernimmt zwölf Bike-World-Filialen per 1. März 2025, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt.

Damit vergrössert sich das Filialnetz des in Oberriet BE beheimateten Velo-Herstellers drastisch – zumal die Bike-World-Standorte grosse Verkaufsflächen aufweisen. Aktuell betreibt Thömus sieben Läden in der Schweiz, einen im liechtensteinischen Schaan sowie eine Werkstatt in Arosa GR. «Mit Bike World stossen wir mit unserem Verkaufsnetz weiter in die Fläche vor», so Inhaber und Geschäftsführer Binggeli. Die Übernahme sei die «ideale Ergänzung» für seine Firma, sagt er gegenüber Blick. Gleichzeitig betont er, dass Thömus weiter im Mehrheitsbesitz der Gründerfamilie bleibt und weiter ein «agiles KMU» sein werde.

Übernahme sichert die Jobs der Angestellten

Über die Höhe des Verkaufspreises haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Klar ist aber, dass Thömus alle bisherigen Mitarbeitenden der Bike-World-Filialen übernimmt – auch jene von den zwei Filialen in Winterthur und Hinwil, die nicht weitergeführt werden. Man werde diesen ein «gleichwertiges Anstellungsangebot» unterbreiten, verspricht Binggelis Unternehmen.

Ein anderes Schicksal erleiden jedoch die Angestellten der Bike-World-Standorte in Vernier GE und Gland VD. Diese schliessen bereits per Ende Monat, was die Migros offenbar bereits vor den Verhandlungen mit Thömus entschieden hat. In der Zentrale von Bike World kommt es zusätzlich zu Entlassungen, wie die Migros mitteilt. «Insgesamt rechnen wir mit einem Abbau von 12 Stellen bis spätestens Ende April 2025.»

Welche Filialen übernommen werden

Neu ins Binggeli-Universum aufgenommen werden die Filialen in Affoltern am Albis ZH, Au-Wädenswil ZH, Baden AG, Ebikon LU, Muri BE, Payerne VD, Pratteln BL, Romanel-sur-Lausanne VD, Schlieren ZH, St. Gallen, Volketswil ZH und Zuchwil SO.

Bis Anfang Februar 2025 läuft der Betrieb von Bike World noch unter dem Migros-Regime weiter wie bisher. Dann gehen die Filialen für einen Monat zu, um ihnen ein Re-Design zu verpassen. Im März öffnen sie anschliessend unter der Marke «Thömus Bike World» neu. In den Läden gibt es dann das bekannte Thömus-Sortiment – ergänzt mit weiteren Bike-Brands sowie Textil- und Zusatzartikeln. Die bisherigen Garantien auf bei Bike World gekauften Velos und Artikeln laufen auch unter dem neuen Besitzer weiter.

Migros sucht noch Lösungen für weitere Fachhändler

Die Migros hat mit diesem Verkauf ein weiteres Puzzle-Teil zu ihrem künftigen Bild als schlankere Detailhändlerin hinzufügen können. Mitte Juni fand der orange Riese eine Lösung für den Elktronik-Händler Melectronics, den Media Markt übernimmt. Noch aber hat die Migros einige Fachhändler in ihrem Portfolio, die sie loswerden will.

Auch der Möbelverkäufer Micasa und die Gartencenter Do it + Garden sollen in neue Hände übergehen. Noch unklar ist zudem die Zukunft der Baumärkte von Obi.