Grosses Wachstumspotenzial Migros hält an Deutschland-Expansion von Galaxus fest

Der Detailhändler Migros hält trotz Sparprogramm und Konzernumbau an den Wachstumsplänen mit Galaxus in Deutschland fest. Die Finanzierung der Expansion der Onlineplattform sei bis 2029 gesichert, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.