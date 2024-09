Migros beerdigt den Online-Shop von Melectronics

Kurz zusammengefasst Online-Shop von Melectronics ist offline

«Danke und Goodbye!» Mit diesen Worten verabschiedet sich die Migros von ihrer Elektronikfachhandel-Kette Melectronics und deren Kundschaft. Der Detailhandelsriese hat dem Webshop den Stecker gezogen – still und heimlich. «Der Online-Shop ist bereits offline und es können keine Artikel mehr bestellt werden. Bisher getätigte Käufe werden wie gewohnt abgewickelt und zuverlässig ausgeliefert», heisst es auf der Melectronics-Website.

Der Hintergrund: Die Migros hat Melectronics Mitte Juni an Media Markt verkauft. Die deutsche Elektronik-Kette übernimmt 20 der total 37 alleinstehenden Filialen. Alle 200 Mitarbeitenden und Lernenden der übernommenen Standorte wechseln zu Media Markt. Die restlichen 17 Filialen schliessen nach und nach – bis spätestens Ende November.

Die Migros bietet auch künftig ein Basissortiment von Elektronikartikeln in rund 50 grösseren Supermarkt-Filialen der Migros an. Damit gewährleistet der orange Riese bestehende Garantieleistungen für bei Melectronics erworbene Produkte weiterhin, wie er ausführt.

Damit ist ein weiterer Schritt der Rückbesinnung auf das Kerngeschäft der Migros vollzogen. Chef Mario Irmiger (59) treibt den grössten Umbau der Unternehmensgeschichte unbeirrt voran. An diesem Dienstag hat die Detailhändlerin eine Käuferin für den Velo-Fachhändler Bike World gefunden. Die Thömus AG des Berner Velo-Pioniers Thomas Binggeli (50) baut zwölf Bike-World-Filialen ins eigene Standortnetz ein.

Im Juli wiederum verkaufte die Migros ihre Tochter SportX an Ochsner Sport. Noch Lösungen sucht Irminger hingegen für das Reisebüro Hotelplan, den Möbelverkäufer Micasa und die Gartencenter Do it + Garden, die alle ebenfalls in neue Hände übergehen sollen. Noch unklar ist zudem die Zukunft der Baumärkte von Obi.