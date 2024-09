Migros lanciert kostenloses Online-Bankangebot

Kurz zusammengefasst Migros lanciert Gratis-Bankprodukt «M+» mit Migros Bank

Die Migros will die Schweizer Bankenlandschaft aufmischen. Zusammen mit ihrer Tochter Migros Bank lanciert die Detailhändlerin ein Gratis-Bankprodukt mit dem Namen «M+».

Das neue Online-Bankangebot bietet eine Reihe kostenloser Dienstleistungen, wie die Migros in einer Medienmitteilung herausstreicht. So entfallen Gebühren für das Privat- und das Sparkonto. Ausserdem können die Kunden kostenlos Bargeld an 1500 Verkaufspunkten der Migros-Gruppe und an den 250 Bankautomaten der Migros Bank abheben.

Das Angebot sei «speziell auf die täglichen Finanzbedürfnisse ihrer Kundschaft» zugeschnitten, teilt die Detailhändlerin weiter mit. So integriert die Migros ihr Bonusprogramm mit dem Bankkonto, sprich: Mit der Debit- oder der Kreditkarte lassen sich Cumulus-Punkte sammeln. Seit Mitte 2022 betreibt Migros Bank die Cumulus-Kreditkarte.

Mit dem «M+»-Bankkonto verfolge die Migros Bank die von Gründer Gottlieb Duttweiler (†73) vorgelebte Idee weiter, Produkte und Dienstleistungen für die breite Öffentlichkeit erschwinglich zu machen, wird Migros-Bank-CEO Manuel Kunzelmann (50) zitiert. Und weiter – mit kleiner Spitze in Richtung Konkurrenz: «Wir freuen uns, den Kundinnen und Kunden der Migros dieses exklusive Vorteilspaket anzubieten, das weiter geht als andere Bankangebote für Zahlungen, fürs Sparen und Anlegen.»