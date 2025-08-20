Börsenüberflieger Palantir verliert aktuell deutlich

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Die Rekordjagd an der Wall Street ging Anfang Woche weiter. Nachdem letzte Woche der breit gefasste Index S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq neue Rekorde aufgestellt hatten, kratzte am gestrigen Dienstag auch der Leitindex Dow Jones am Allzeithoch: Mit einem knappen Plus und bei 44'922 Punkten ging er aus dem Handel – 100 Punkte unter dem Bestwert von Mitte Dezember. Warum die Wall Street trotz Donald Trumps (79) Strafzöllen gerade in Partystimmung ist, liest du hier in meiner Analyse vom Wochenende.

In die andere Richtung ging es gestern bei den Tech-Konzernen. Der Nasdaq-Index gab um 1,5 Prozent nach. Der grösste Verlierer der letzten Tage ist das amerikanische Softwareunternehmen Palantir. Am Dienstag verlor das Unternehmen, das wegen seiner Arbeit für Geheimdienste und Militär der Öffentlichkeit bekannt ist, über 9 Prozent an Börsenwert. In den letzten fünf Tagen gab der Palantir-Aktienkurs täglich nach – insgesamt steht ein Wochen-Minus von über 15 Prozent zu Buche.

Laut Marktbeobachtern handelt es sich bei Palantir um eine Gegenbewegung. Nach guten Quartalsberichten hatte der Aktienkurs zuletzt stark anzogen. Viele Anlegerinnen und Anleger dürften nun ihre Gewinne mitnehmen.

Das Unternehmen gehört trotz der aktuellen Kursverlusten zu den Börsenüberfliegern der letzten Monate. Der Kurs stieg ist August 2024 um über 388 Prozent von damals 30 Dollar auf heute über 155 Dollar gestiegen. Palantir profitierte dabei vor allem vom KI-Hype. Die Firma, die von Trump-Freund Peter Thiel (57) gegründet wurde, steht aber auch immer wieder in der Kritik – insbesondere wegen Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Überwachung.