In Zürich ist eine 43 Quadratmeter Gartenwohnung ausgeschrieben. Für fast 2900 Franken im Monat gibts einen Sitzplatz, einen schmalen Rasenstreifen und Sicht auf eine begrünte Betonmauer. Doch auch diese Neubau-Wohnung dürfte nicht lange auf dem überhitzten Markt sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürich kostet eine 43-m²-Wohnung 2870 Franken pro Monat

Der «Garten» umfasst nur einen Sitzplatz, Rasenstreifen und Betonmauer

1,5-Zimmer-Wohnung bietet Eichenparkett, Designküche und bodentiefe Fenster

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

In der Region Zürich auf die Schnelle eine Wohnung zu finden, ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das Angebot ist klein, die Zahl der Wohnungssuchenden gross. Und wenn dann einmal ein Objekt auf den Markt kommt, dann gibts da meist einen grossen Haken – mindestens.

Entweder ist die Wohnung klein. Wie eine 1-Zimmer-Wohnung im Zürcher Kreis 5 für 1178 Franken im Monat. Dafür gibt es gerade einmal 10 Quadratmeter, eine kleine Küche, ein winziges Badezimmer – und kaum genug Platz für ein anständiges Bett.

Oder das Objekt ist in einem schäbigen Zustand. Wie eine 1-Zimmer-Wohnung in Winterthur ZH, die für 800 Franken ausgeschrieben ist. Das Schmuddel-Apartment hat dreckige Wände, eine lausige Dusche ohne Duschkopf und eine Küche ohne Herd und Kühlschrank.

Schmaler Rasenstreifen und begrünte Betonmauer

Jetzt sorgt in Zürich ein 43-Quadratmeter-Apartment für Aufsehen, das stolze 2870 Franken im Monat kostet. Dafür bekommt man laut der Annonce auf dem Immoportal Flatfox eine «stilvolle 1,5-Zimmer-Gartenwohnung im Herzen von Zürich-Enge». Das Onlineportal Nau hat zuerst über das Objekt berichtet. Gartenwohnung? Tönt gut. Die Realität? Es gibt einen Sitzplatz, einen nüchternen Rasenstreifen und eine begrünte Betonmauer. Ob man da die angepriesene «Ruhe eines privaten Gartens» wirklich geniessen kann?

Modern ist die Wohnung, keine Frage. Und die verbauten Materialien – wie etwa der Eichenparkett – sind edel. «Der grosszügige Wohn- und Essbereich mit offener Designküche schafft ein helles und einladendes Wohngefühl», schwärmt der Makler in der Annonce. Und fügt an: «Bodentiefe Fenster verbinden den Innenraum mit dem Gartensitzplatz und sorgen für viel Tageslicht.»

«Private Waschmaschine» im Keller

Er lobt die «elegante Küche», die mit hochwertigen Geräten überzeugt. Und das «stilvolle Badezimmer» mit der «grosszügigen bodenebenen Dusche mit Glasabtrennung». Er streicht die Vorzüge einer «privaten Waschmaschine» hervor, die sich in einem separaten Kellerraum mit Trocknungsanlage befindet. Die Wohnung eigne sich für Einzelpersonen oder Pendler, «die urbanes Wohnen mit hoher Wohnqualität und eigenem Garten verbinden möchten».

Wetten, dass auch diese Wohnung nicht lange ausgeschrieben ist? Trotz der hohen Miete und des Mini-Gartens?