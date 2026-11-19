Der Standort der grössten deutschen Lidl-Filiale ist in Rheinfelden nicht zufällig gewählt. Grenzstädte sind ein beliebtes Ziel für Schweizer Einkaufstouristen. Genau deswegen sorgt der Bau des Mega-Discounters in unserer Community für Diskussionen.

Darum gehts In Rheinfelden entsteht Deutschlands grösste Lidl-Filiale

Laut Studie kaufen über 70 Prozent der Schweizer im Ausland

Leser fürchten Wirtschaftsschäden oder rügen Schweizer Preise

Alessandro Kälin Redaktor Community

Bald wird es Herrn und Frau Schweizer wohl noch mehr aufs Rheinufer der deutschen Nachbarn verschlagen. Grund dafür ist der Bau der grössten deutschen Lidl-Filiale in Rheinfelden. Grenzstädte entlang des Flusses sind unter Einkaufstouristen besonders beliebt. Laut einer Studie der Universität St. Gallen kaufen mittlerweile mehr als 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ein.

Grund für die ausländischen Wochenendeinkäufe sind für viele die Preisunterschiede. Dass so viele aus diesem Grund auf Grenzstädte wie Konstanz, Jestetten, Rheinfelden, Weil am Rhein und Lörrach ausweichen, sorgt in unserer Community für gespaltene Meinungen. Denn: Auch unter unseren Leserinnen und Lesern gibt es viele Einkaufstouristen.

Eine Mehrheit unserer Community kauft im Ausland ein

Laut einer Leserumfrage mit über 4200 Teilnehmern erledigen ganze 46 Prozent den Wocheneinkauf gerne mal jenseits der Grenze. Weitere 22 Prozent gaben an, dass sie sogar andauernd in Deutschland einkaufen.

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Nur für die verbliebenen 32 Prozent kommt Einkaufstourismus absolut nicht infrage. Das Verhalten unserer Community ist also fast deckungsgleich mit den Studienergebnissen der Universität St. Gallen. In der Kommentarspalte prallen die Meinungen zum Einkaufstourismus aufeinander.

Leserinnen und Leser fürchten um unsere Wirtschaft

In einer Lesergruppe ist die Kritik an den Einkaufstouristen gross. Severin Jäni ist aufgebracht: «Mit dem dicken SUV samstags zum Einkaufen in die Nachbarländer fahren, nur um vielleicht 50 Franken zu sparen. Unsere Gesellschaft hat echt Probleme.» Auch Mark Grunder geht mit den Einkaufstouristen ins Gericht: «Dauernd über die EU fluchen, dann aber dort einkaufen gehen. Typische Schweizer Doppelmoral!»

Thomas Schneeber relativiert: «Also so schlimm ist es mit den Preisen in der Schweiz nun aber wirklich nicht.» Tobias Amherd rügt: «Alle, die dorthin einkaufen gehen, sollten sich bewusst sein, dass sie der Schweizer Wirtschaft schaden. Es gibt auch in der Schweiz günstige Alternativen. Nur zur Info.» Johann Beck fürchtet gar: «Dank den Einkaufstouristen können wir infolge der vielen Ladenschliessungen bald gar nichts mehr in der Schweiz kaufen.»

Manche sehen bei den Schweizer Preisen das Problem

Andere verteidigen ihre eigenen Auslandseinkäufe. Für Christian Ruckstuhl ist die Sache einfach: «Jeder kann einkaufen, wo er oder sie möchte. Das machen die Firmen und der Schweizer Staat schliesslich auch.» Verena Schweizer hebt hervor: «Die deutschen Grenzgänger arbeiten in der Schweiz. Dann darf ich ja wohl auch in Deutschland einkaufen.» Maurizio Trevisan freut sich ebenfalls über den neuen Lidl: «Das braucht es mehr. Wann versteht Bundesbern, dass es so mit den einheimischen Preisen nicht weitergehen kann?»

Auch für Oliver Hug ist klar: «Die deutschen Discounter sind nicht das Problem! Lidl lockt Schweizer nicht, sondern überzeugt einfach mehr.» Thomas Schwab ist überzeugt: «Es bräuchte eben auch in der Schweiz faire Preise. Dann wäre die Schnäppchenjagd in Deutschland schnell vorbei. Die Lebensmittelketten hätten es selbst in der Hand.» Auch Alexander Ingold schlägt vor: «Die Preise hier günstiger machen, dann muss man nicht mehr in Deutschland einkaufen. Für die Schweizer Wirtschaft wäre es auch gut.»