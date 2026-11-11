Vergangene Woche durften Schweizer Einkaufstouristen noch auf einen baldigen Wegfall der 50-Euro-Grenze hoffen. Jetzt der Dämpfer: Deutschland verlängert die ungeliebte Regelung bis Ende 2028.

Darum gehts 50-Euro-Grenze bleibt nun doch bis Ende 2028 bestehen

Für Einkaufstouristen bedeutet das: Die Mehrwertsteuerrückerstattung bleibt bei kleineren Einkäufen vorerst tabu

Deutsche Handelsverbände fordern die Abschaffung der Grenze

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Schlechte Nachrichten für Schweizerinnen und Schweizer, die gerne ennet der Grenze in Deutschland einkaufen: Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat am Mittwoch einem Änderungsantrag zugestimmt. Demnach soll die 50-Euro-Grenze bis zum 31. Dezember 2028 bestehen bleiben, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das Parlament muss der Gesetzesänderung noch zustimmen.

Heisst: Die ungeliebte Bagatellgrenze bleibt vorerst bestehen. Bislang gilt: Nur, wer für mindestens 50 Euro einkauft, bekommt die Mehrwertsteuer erstattet. Bei kleineren Beträgen geht man leer aus. Mit der Einführung des sogenannten digitalen Ausfuhrscheins soll sich das ändern. Über eine App können Schweizer ihre Kassenzettel digital speichern. Die Ausreise wird automatisch erfasst, die Mehrwertsteuer je nach Händler per Überweisung oder beim nächsten Einkauf zurückerstattet – auch bei Beträgen unter 50 Euro.

Noch vergangene Woche sah alles danach aus, als würde der digitale Ausfuhrschein bereits dieses Jahr flächendeckend eingeführt. Der deutsche Zoll kündigte an, das Verfahren noch 2026 in den Regelbetrieb überführen zu wollen. Die 50-Euro-Grenze wäre damit Geschichte. Nun also der Dämpfer: Die Politik hält vorerst an der bisherigen Regelung fest. Für Einkaufstouristen könnte die mühsame Bagatellgrenze damit noch bis Ende 2028 zum Alltag gehören. Immerhin: Sollte der digitale Ausfuhrschein früher flächendeckend eingeführt werden, fällt laut Blick-Informationen auch die 50-Euro-Grenze vorzeitig.

Deutscher Politiker feiert Entscheid als Erfolg

In der Mitteilung zum Entscheid kommt auch der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (47) zu Wort. Der CDU-Politiker, der im süddeutschen Grenzdorf Waldshut geboren wurde, setzt sich im Bundestag besonders für die deutsch-schweizerischen Beziehungen und den Grenzhandel ein. Der Parlamentarier feiert den Entscheid als Erfolg: Er begrüsse die befristete Fortführung – und spricht von einem «wichtigen Signal für den Einzelhandel am Hochrhein».

Dabei wollen die deutschen Händler die Bagatellgrenze eigentlich loswerden – und zwar möglichst rasch. Die Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee setzt sich ausdrücklich für eine Senkung auf null Euro ein. Schliesslich profitieren die deutschen Geschäfte von der kaufkräftigen Schweizer Kundschaft.

Wie passt das zusammen? Schreiner bezeichnet die Verlängerung als Kompromiss. Denn Anfang 2026 hatte das deutsche Finanzministerium vorgeschlagen, die Grenze auf bis zu 175 Euro anzuheben. Eine solche Erhöhung hätte den Einzelhandel in Südbaden «vor erhebliche Wettbewerbsnachteile gestellt», argumentiert Schreiner.

Dass es nun nicht dazu kommt, ist offenbar auch seinem Einsatz zu verdanken. Durch «viele Gespräche hinter den Kulissen» sei es Schreiner gelungen, die Erhöhung abzuwenden, wie Blick aus Berliner Kreisen erfährt. Zudem gewinne man Zeit, um den digitalen Ausfuhrschein endlich flächendeckend einzuführen. Denn dieser steckt noch immer in der Pilotphase.