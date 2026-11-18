Nicht in Berlin, München oder Stuttgart! Im beschaulichen badischen Rheinfelden an der Schweizer Grenze schreitet der Bau der grössten deutschen Lidl-Filiale voran. Was Schweizer Einkaufstouristen dort erwarten dürfen.

Darum gehts In Rheinfelden (D) entsteht nahe dem Zoll bis Frühjahr 2027 Lidls grösste Filiale Deutschlands

Das Gebäude erhält eine Parkebene, 40 Veloplätze und eine Metropolfiliale

Mehr als 70 Prozent der Schweizer kaufen im Ausland, Lidl Schweiz erwartet keine Abwanderung

Vom Dach der Feldschlösschen Brauwelt in Rheinfelden AG ist die neue Lidl-Baustelle auf der anderen Seite des Rheins gut auszumachen. Drohnenaufnahmen von Blick zeigen eindrücklich den Baufortschritt. In der Güterstrasse 18 im badischen Rheinfelden nimmt die neue Vorzeigefiliale von Lidl Gestalt an. In unmittelbarer Nähe zum Schweizer Zoll eröffnet hier im Frühjahr 2027 nach Angaben von Lidl die flächenmässig grösste Filiale im deutschen Lidl-Netz.

Im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes entsteht eine riesige Parkebene – sogar an 40 Velo-Stellplätze wurde gedacht. Diese nutzt wohl mehrheitlich die lokale Bevölkerung, wohingegen die Fahrzeugstellplätze künftig von Einkaufstouristinnen und Einkaufstouristen aus der Schweiz belegt werden dürften. Über eine Rolltreppe gelangt die Kundschaft dann ins Obergeschoss, wo sich die sogenannte Metropolfiliale befinden soll. Das Interieur soll grosszügig sein, viel Holz soll für eine warme Einkaufsatmosphäre sorgen.

Zwei Drittel der Schweizer sind Einkaufstouristen

Der Standort für den Mega-Lidl in der Nähe zur Schweiz ist bewusst gewählt. Grenzstädte entlang des Rheins sind ein beliebtes Ziel von Herrn und Frau Schweizer, die dort ihre Grosseinkäufe tätigen. Eine Studie der Universität St. Gallen besagt, dass inzwischen mehr als 70 Prozent der Schweizer regelmässig im Ausland einkaufen. Die Grenzstädte Konstanz, Jestetten, Rheinfelden, Weil am Rhein und Lörrach werden freitags und samstags regelmässig von Einkaufstouristen überrannt.

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Blick hat zuletzt im Oktober die Lidl-Preise in einer Filiale im südbadischen Raum und in einer in der Stadt Zürich verglichen. Die Unterschiede sind zum Teil frappierend.

Befürchtet die Ländergesellschaft Lidl Schweiz nun nicht, dass ihre Kunden noch mehr zum Grenz-Shopping in Deutschland losziehen? «Eine Abwanderung unserer Kundschaft befürchten wir nicht – zumal wir in unmittelbarer Nähe keine eigene Filiale betreiben», sagt Sandro Kissayi, Sprecher von Lidl Schweiz.

Tiefpreis in der Schweiz sei für Lidl Schweiz zentral

Im Gegenteil: Lidl wachse in der Schweiz sowohl beim Umsatz als auch bei Marktanteilen signifikant, so der Sprecher weiter. «Immer mehr Kundinnen und Kunden besuchen uns häufiger und erledigen ihren gesamten Wocheneinkauf direkt bei uns.»

Angesprochen auf die tieferen Preise in Deutschland verweist der Lidl-Sprecher auf unterschiedliche Rahmenbedingungen und Sortimentsstandards. «Darum lassen sich die Märkte nicht eins zu eins vergleichen.» Für Lidl Schweiz stünde der tiefste Preis in der Schweiz im Vergleich zu den hiesigen Detailhändlern im Vordergrund.