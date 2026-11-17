Diese Neueröffnung in Winterthur erstaunt: Der Discounter Tigota lockt mit viel Italianità im hart umkämpften Schweizer Drogeriemarkt. Blick hat den Laden unter die Lupe genommen. Hat das Unternehmen gegen Rossmann und Action eine Chance?

Ulrich Rotzinger Wirtschaftschef

«Benvenuti e buongiorno» grüsst eine junge Verkäuferin am Eingang. Grossandrang herrscht an diesen Eröffnungstagen der Tigota-Filiale in Winterthur ZH. Auffallend: Nicht nur das Personal spricht Italienisch, sondern auch das Gros der Kundschaft.

In den Regalen links und rechts der Gänge: Alltagsartikel wie Waschmittel, Putzzeug, Haushalts- und Kosmetikprodukte, sowie Sachen fürs Bad – neben Nivea, Gillette oder Oral-B hat es mehrheitlich Marken, die man schon mal vom Einkaufen im Tessin oder in den Italienferien gesehen hat.

Italien-Import mit Expansionshunger

Die Handelskette Tigota zählt mit 750 Standorten in Italien zu den führenden Detailhändlern von Kosmetik, Körperpflege sowie Haushalts- und Reinigungsmitteln. Seit 2017 mit sechs Filialen im Tessin präsent, will der Drogerie-Discounter nach zuletzt Chur und nun Winterthur den Deutschschweizer Markt in Angriff nehmen, wie das Unternehmen auf Anfrage von Blick bestätigt. Und das mit einer gehörigen Portion Italianità.

Zum Beispiel: Immer wieder gibts Aktions-Durchsagen auf Italienisch. Aus den Lautsprechern scheppern Supermarkt-Schlager aus dem Nachbarland.

Das Parfum-Sortiment sieht aus wie jenes von Otto’s: Paco Rabanne, Davidoff, Calvin Klein, Hugo Boss – etwas weniger Vielfalt und vielleicht ein klein wenig teurer als beim Warenpostenverkäufer. Die Preise sind jedoch schwer vergleichbar, weil die Verpackungsgrössen unterschiedlich sind. Make-up-Produkte gibt es ohne Ende – sogar einen Bereich mit Naturkosmetik. Dazu Aktionsartikel zur passenden Jahreszeit, wie eine Weihnachtsmütze aus Samt für 1,85 Franken oder eine Samichlaus-Badeente für 85 Rappen.

Rennen mit Rossmann

Die erste Filiale im Kanton Zürich bezeichnet eine Sprecherin als «Meilenstein» mit dem Ziel, «die Expansion in der Schweiz weiter voranzutreiben». Zu weiteren Standorten hält sich die Sprecherin allerdings bedeckt.

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Tigota zählt die Drogeriemärkte der Marken Müller und Rossmann als direkte Konkurrenten. Auch der Discounter Action dürfte dazugehören. Mit deren Expansionstempo will Tigota offenbar nicht mithalten, obwohl freie Verkaufsflächen in Gewerbegebieten und Einkaufszentren genügend vorhanden wären. Sonst hätte man sich nicht neun Jahre für heute lediglich acht Schweizer Filialen Zeit gelassen.

Rossmann hat eben die 25. Filiale auf Schweizer Boden eröffnet, Action ist bei Nummer 24. Beide Unternehmen sind aber erst seit rund anderthalb Jahren auf dem Schweizer Markt. Auch sie wollen ihr Netz noch kräftig aufbauen und halten das hohe Tempo aufrecht.

Vorstellbar ist, dass Winterthur ein Versuchsballon für Tigota ist. Untergebracht im selben Einkaufszentrum dürfte die Nähe von Action gesucht sein, der es ebenfalls auf preissensible Konsumentinnen und Konsumenten abgesehen hat. In die Hände spielt Tigota, dass selbst der Schweizer Mittelstand gegenwärtig vermehrt auf den Preis schaut und teurere Anschaffungen aufschiebt.

«Schön, sauber, duftend … und GÜNSTIG», heisst es passend auf dem Verkaufsprospekt zur Neueröffnung. Dass dort die Preise statt in Franken zum Teil in Euro ausgezeichnet sind, muss wohl als Anfängerfehler verbucht werden.