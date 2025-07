Matteo G. stinkhässig Swissmint storniert Goldvreneli-Kauf – mit fiesem Trick

Zuerst die grosse Freude, dann der Schock: Blick-Leser Matteo G. hat es am Dienstag geschafft, ein neues Goldvreneli zu kaufen – vermeintlich. Denn am Folgetag stornierte die Münzprägestätte Swissmint die Bestellung, trotz vorheriger Bestätigung. Was ist da los?

Publiziert: vor 5 Minuten | Aktualisiert: vor 3 Minuten