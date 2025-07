1/7 3500 Franken kostet das neue Goldvreneli regulär. Foto: Swissmint

Darum gehts Neues Goldvreneli löst IT-Panne und Verkaufschaos aus

Sammler frustriert, Wiederverkäufer erzielen hohe Gewinne auf Online-Plattformen

Preise reichen von 6500 bis 16'500 Franken für eine Münze Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Was für ein aufregender Tag für Sammler und Hobby-Numismatiker! Das neuste Goldvreneli ist heute Morgen um 9 Uhr in den Verkauf gekommen – begleitet von einer IT-Panne der Extraklasse. Stundenlang ging auf der Homepage der Münzprägestätte Swissmint, die das Goldvreneli verkauft, gar nichts. Erst gegen Mittag konnten sich die Ersten ihr Exemplar der begehrten Goldmünze sichern – zum Preis von 3500 Franken. Kurz darauf ist der Frust erneut gross: Das Goldvreneli ist bereits ausverkauft.

Und da schau an: Kurz darauf werden bereits die ersten Goldvreneli auf den gängigen Onlineportalen feilgeboten. Zu horrenden Preisen! 10'000 Franken will ein Verkäufer aus Schlieren ZH für seine Münze. Das ist ein fetter Gewinn von 6500 Franken innert weniger Minuten – wahrlich goldige Zeiten für windige Geschäftlimacher! In die Röhre gucken dafür wahre Kenner. «Für mich als Sammler ist es sehr frustrierend. Ich habe meine Münze zwar im Warenkorb, muss aber warten, bis ich zur Zahlungsseite komme – und im Internet werden schon Goldvreneli angeboten», so ein Blick-Leser.

14'000 Franken Sofort-Preis

Für 6500 Franken bietet ein Verkäufer aus Amriswil TG seine Goldmünze an. Keine 20 Minuten später ist der Verkauf beendet, das Goldvreneli ist zum Sofort-Kaufen-Preis weg. Der Thurgauer streicht sich mit seinem Deal 3000 Franken ein.

Bei Münzen, die klassisch versteigert werden, gehen die Preise im Sekundentakt und in grossen Schritten hoch. 6020 Franken werden da geboten – für 14'000 Franken bekommt man das Goldvreneli direkt nach Hause geschickt. 6009 Franken sind es ein Angebot weiter unten. Für viele Münzfans wird es nach dem hektischen Vormittag also auch bis in den Abend hinein spannend bleiben – und teuer werden.

Auf Tutti gibts am frühen Nachmittag zwei Dutzend Angebote. Die Preise reichen von 7200 Franken bis hin zu 16'500 Franken.