Der Hype um die streng limitierten 100-Franken-Goldvreneli ist riesig. Eigentlich wäre heute Dienstagmorgen um 9 Uhr Verkaufsstart gewesen. Die Münzprägestätte Swissmint wollte auf der Webseite 2500 Exemplare für 3500 Franken verkaufen.

Doch kurz vor Verkaufsstart gab es IT-Probleme: der Online-Webshop von Swissmint ist seit 8.15 Uhr down. Ob es bereits zu viele Zugriffe gibt? Die ersten Kunden reagerien verärgert. Auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt ein User: «Schon down – bei soviel Werbung die letzten Wochen wundert mich das nicht.» Und via Google-Rezensionen hagelt es Negativbewertungen: «Einen unglaublich grossen Rummel fürs neue Vreneli veranstalten und dann nicht auf den Ansturm vorbereitet sein. Ärgerlich und einfach nur schade.» Oder: «Eine sehr grosse Enttäuschung!»

Um 9.30 Uhr meldet sich Swissmint bei Blick. Die IT-Probleme seien bekannt. «Wir sind mit Hochdruck dran», sagt ein Sprecher. Und fügt hinzu: «Wir bekommen aktuell eine Hass-Mail nach der anderen, die wir mit unserem kleinen Team von nur vier Personen bestmöglich zu beantworten versuchen.»

Am Vortag war man am Hauptsitz der Schweizer Münzprägestätte in Bern noch zuversichtlich, rechnete aber bereits mit einem grossen Andrang: «Wir haben sehr viele Anfragen erhalten», hiess es.

Das Goldvreneli ist eines der beliebtesten Gotti- oder Götti-Geschenke der Schweiz. Die 10- und 20-Franken-Vreneli sind millionenfach geprägt worden. Ganz anders sieht es beim 100-Franken-Goldvreneli aus: Die Schweizer Münzprägestätte Swissmint hat dieses Spezialexemplar im Jahr 1925 mit einer Auflage von nur 5000 Stück hergestellt. Und seither nie wieder. Kein Wunder, kostet das seltene Sammlerstück von damals heute über 20'000 Franken!

100 Jahre später bringt Swissmint nun also heute Dienstag die Jubiläumsausgabe «100 Jahre 100-Franken-Vreneli» heraus. Das neue Goldvreneli besteht aus einer 900er-Goldlegierung. Das bedeutet, dass die 32,3 Gramm schwere Münze zu 90 Prozent aus Gold besteht. Wer das neue Vreneli kauft, bekommt also gut 29 Gramm Gold. Das hat beim aktuellen Goldpreis einen Wert von rund 2500 Franken.

Auch die Jubiläumsausgabe ist wieder streng limitiert. Im Vergleich zu 1925 hat Swissmint dieses Mal nur halb so viele Exemplare geprägt. «2500 Stück, das ist eine tolle Auflage und passt zu den Jahren 1925 und 2025», findet Jan Niklas Betz. Er will indes nicht spekulieren, wie schnell die Münzen vergriffen sein werden. «Wir sind gespannt, immerhin kostet die Münze 3500 Schweizer Franken.»

Das neue 100-Franken-Goldvreneli könnte eine gute Investition sein, mutmasst Münzenexperte Ruedi Kunzmann in einem Interview mit cash.ch: «Der Preis wird sich rasch erhöhen, womöglich sogar verdoppeln – wer weiss. Und dann ist vieles möglich.»

Bei Swissmint gibt man sich vor Verkaufsstart noch etwas zurückhaltend. Zu Blick sagt der Sprecher bezüglich Preisentwicklung: «Das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zeigen. Wir hoffen, dass die Münze ein grosser Erfolg wird.»