Der Familienbetrieb Traité in Winterthur schliesst nach 100 Jahren, weil die Kundschaft ausbleibt. Immer mehr Menschen kaufen Wein und Spirituosen im Internet. Jetzt gibts 50 Prozent, Ende Januar ist Schluss – kurz vor dem 40-Jahr-Jubiläum von Inhaberin Susanne Traité.

Onlinehandel mit Spirituosen und Lebensmitteln boomt weiterhin in der Schweiz

Die halbleeren Gestelle deuten bereits darauf hin: Das traditionsreiche Wein- und Spirituosen-Geschäft Traité in Winterthur ZH schliesst für immer – nach über 100 Jahren Betrieb, wie zuerst die «Winterthurer Zeitung» berichtet hat. An der Eingangstür hängt ein Plakat, das auf das Aus per Ende Januar hinweist. Am Schaufenster klebt zudem ein kleiner Zettel: 50 Prozent Rabatt auf alles.

Die Inhaber-Schwestern Susanne und Yvonne Traité, die das Geschäft in dritter Generation führen, wollen also ihre Restbestände noch loswerden. Und viele greifen zu, wie ein Augenschein von Blick vor Ort gezeigt hat. Am Freitagabend war im Traité viel los, das Angebot stark ausgedünnt. «Haben Sie von dieser Flasche noch mehr im Lager?», fragte ein Kunde. Sofort wurde das überprüft. Auch in den letzten Tagen geben die Traités alles, um die Wünsche der Kundschaft erfüllen zu können.

Schweizer trinken immer weniger Alkohol

Der Familienbetrieb ist eine Winterthurer Institution. Wer in der Eulachstadt auf der Suche nach einem edlen Tropfen war, schaute gerne bei den Traités vorbei. Das Geschäft warb damit, über 1600 Weine und Spirituosen im Sortiment zu haben. Trotz des grossen Angebots: Zuletzt kamen immer weniger Kundinnen und Kunden.

Das Traditionsgeschäft Traité ist Opfer eines hiesigen Trends geworden. Herr und Frau Schweizer trinken immer weniger Alkohol: Der Weinkonsum ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast acht Prozent zurückgegangen. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Landwirtschaft. Gleichzeitig boomt der Onlinehandel mit Spirituosen. Der Food-Bereich ist online 2024 am stärksten gewachsen. Vor allem Getränke oder Wein kaufen Kundinnen und Kunden immer öfter online.

Wegen «schwieriger werdenden Umständen» habe sie entschieden, sich etwas früher in die Rente zu verabschieden, so Susanne Traité gegenüber der «Winterthurer Zeitung». Bitter: Im Mai hätte sie ihr 40-Jahr-Jubiläum gefeiert. «Wir sind sehr dankbar, über hundert Jahre lang eine gute Adresse für Weine und Spirituosen gewesen zu sein», heisst es im Aushang an der Eingangstür. Und weiter: «Wir sind froh, dass wir – wie schon unsere Eltern und Grosseltern – stets auf wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen durften.»