Der Online-Umsatz im Ausland durch Schweizer Bestellungen steigt rasant an. Immer öfter bestellen Schweizer Waren bei den Onlineriesen aus China. Aber auch im Inland gibt es einen deutlichen Gewinner.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Für nicht weniger als 2,6 Milliarden Franken haben Schweizerinnen und Schweizer im letzten Jahr online im Ausland geshoppt. Das ist fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr, wie eben veröffentlichte Zahlen des Handelsverbands Swiss zeigen. Bereits im Vorjahr legte der Online-Umsatz im Ausland um 10 Prozent zu. Treiber dafür seien die Kleinpakete aus Asien. Also Waren von Anbietern wie Temu, Aliexpress oder auch Shein.

«Für den Schweizer Handel stellt die Nichteinhaltung der Schweizer Gesetzgebung durch diese Plattformen ein Problem dar», halten Post, GfK und der Handelsverband in einer gemeinsamen Mitteilung fest. Dabei missachte die ausländische Konkurrenz zum Teil das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie die Produkthaftpflicht. Zudem würden die Konzerne keine vorgezogene Recyclinggebühr auf Elektronikartikel zahlen, wie das in der Schweiz üblich ist.

Migros-Tochter als grosse Gewinnerin

Doch die Schweizerinnen und Schweizer geben das grosse Geld nach wie vor auf inländischen Websites aus: Der Umsatz ist mit 12,3 Milliarden Franken stabil geblieben. Hierzulande ist vor allem der Migros-Onlineriese Digitec Galaxus deutlich gewachsen – ein Plus von 18 Prozent.

Insgesamt haben die Schweizer letztes Jahr 14,9 Milliarden Franken online ausgegeben, 3,5 Prozent mehr als im letzten Jahr. Am meisten gewachsen ist dabei der Food-Bereich. Vor allem Getränke oder Wein kaufen Kundinnen und Kunden immer öfter auch mal online. Der Heimelektronikmarkt konnte sich nach einem schwierigen Vorjahr stabil halten.

Am meisten gelitten hat letztes Jahr der Mode-Bereich: Bereits zum zweiten Mal infolge verzeichnet die Branche ein Minus von 7 Prozent. Insbesondere Kleider kaufen Konsumenten immer öfter bei ausländischen Fast-Fashion-Produzenten wie Shein, die ihre Mode günstiger anbieten als Schweizer Händler.

Ohne stationären Handel geht es nicht

Dabei kaufen Herr und Frau Schweizer am liebsten hybrid ein – also mal online, mal physisch im Laden. Das ist bei den meisten Produkten der Fall, wie bei Heimelektronik, Möbel oder Schuhen. Nur bei Brillen setzen die Käufer zum Grossteil auf den stationären Handel.

2025 soll der Umsatz im Onlinehandel nochmals um 4 bis 7 Prozent steigen. Die Studienautoren rechnen damit, dass die Konsumenten wieder mehr in Kauflaune kommen. Dabei wird Social Commerce gerade bei der jüngeren Zielgruppe immer beliebter – also der direkte Verkauf auf Sozialen Medien. Neben dem Handelsverband Swiss waren auch Niq, GfK und die Schweizerische Post an der Studie beteiligt.