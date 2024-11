Pass auf, was du online bestellst! Schweizer Zoll führte grösste Paket-Kontrolle der Geschichte durch

Das Wachstum von Online-Plattformen wie Temu hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zu einer Grosskontrolle des Online-Handels veranlasst, der grössten in der Schweizer Geschichte. Was den Beamten ins Netz ging und warum du am Schluss dafür gerade stehst.