Schock für die eingesessenen Schweizer Detailhändler: Jeder zweite Schweizer Haushalt hat im letzten Jahr schon mal bei einem chinesischen Onlineshop wie Temu oder Shein Ware bestellt. Das zeigte kürzlich eine repräsentative Umfrage von Comparis. Damit ist Temu bei den Onlineshopping-Begeisterten gar knapp beliebter als Digitec Galaxus. Die chinesischen Shops sind in der Schweiz auch beim Umsatz auf dem Vormarsch.

Hast auch du schon bei Temu, Aliexpress und Co. bestellt? Blick liefert die Rangliste der umsatzstärksten Onlineshops in der Schweiz. Die Schätzungen zu den Umsätzen in der Schweiz stammen dabei vom Beratungsunternehmen Carpathia – basierend auf den aktuellsten Zahlen, meist von 2023.

1 Digitec Galaxus – der schnelle Qualitätsgarant

Umsatz 2024: 2,8 Mrd. Fr.

Kein Onlineshop macht dem Schweizer Marktplatz Galaxus mit dem Webauftritt von Digitec hierzulande umsatztechnisch Konkurrenz: 2024 waren es 0,4 Milliarden Franken mehr als im Vorjahr. Damit hat sich der Vorsprung zum Zweitplatzierten nochmals deutlich vergrössert. Während sich der Shop von Digitec auf Elektronikartikel konzentriert, kann man bei Galaxus auch Spielzeug, Haushaltsartikel, Einrichtungsgegenstände oder Kleidung kaufen. Wer eine schnelle Lieferung will, setzt auf den Schweizer Marktplatz. Bei beiden Shops ist eine Blitzlieferung bei gewissen Artikeln gar am selben Tag möglich. Der Kundendienst bekommt auf Trustpilot eine gute Note.

2 Zalando – das Modehaus für jedermann

Umsatz 2023: 1,7 Mrd. Fr.

Der deutsche Moderiese ist seit 2011 in der Schweiz aktiv und liegt beim Umsatz klar auf dem zweiten Platz. Doch das Marktpotenzial scheint ausgeschöpft. 2023 büsste Zalando deutlich ein. Die Lieferung ist ab einem Bestellwert von 34.90 Franken gratis. Zudem kann man bei Zalando für 10.90 Franken im Jahr Mitglied werden. Dafür kann man gratis bestellen und erhält früheren Zugang auf exklusive Produkte. Die Preise von Zalando haben eine grosse Bandbreite. Es gibt günstigere Mode von Berschka oder Adidas, aber auch teure Markenprodukte wie Designertaschen von MCM. Der Umsatz in der Schweiz ist leicht zurückgegangen.

3 Amazon – der Marktplatzpionier

Umsatz 2023: 952 Mio. Fr.

Der Onlineriese Amazon hat in der Schweiz keinen eigenen Webauftritt. Das Geschäft läuft trotzdem, wie ein Wachstum von über 10 Prozent im Jahr 2023 zeigt. Wer dort bestellen will, weicht am besten auf die deutsche Website aus. Aber Achtung: Nicht alle Produkte werden auch in die Schweiz geliefert – oder nur zu hohen Lieferpreisen. Während Amazon ursprünglich auf Bücher spezialisiert war, findet man dort mittlerweile alles von Elektronik über Spielzeug bis gar Kosmetikartikel und Medikamente. Die Lieferzeiten variieren stark je nach Produkt.

4 Temu – der billige Konsumentenliebling

Umsatz 2024: 700 Mio. Fr.

Von Spielzeug über Elektronik und Klamotten bis hin zu Werkzeug: Auf Temu (Aussprache: Tii-Muh) findet man fast alles – zumindest was Kleinwaren anbelangt. Der Onlineriese scheint damit bei der Schweizer Kundschaft einen Nerv zu treffen: 2024 konnte Temu den Umsatz in der Schweiz verdoppeln. Die Preise sind ultratief, der Versand meist kostenlos. Der Mindestbestellwert liegt bei 10 Franken für die erste Bestellung, danach steigt der Wert auf 25 Franken. Die meisten Waren kann man neunzig Tage kostenlos zurückschicken. Es gibt preiswerte Schnäppchen auf der Website – bei gewissen Artikeln lässt die Qualität jedoch zu wünschen übrig. Die Produkte können Schadstoffe enthalten, zudem warnen Experten vor Cyberrisiken der App. Gemäss Trustpilot lässt der Kundendienst zu wünschen übrig.

5 Brack – der schnelle Elektronikspezialist

Umsatz 2023: 545 Mio. Fr.

Roland Brack startete den Schweizer Onlineshop als Einmannbetrieb. 2023 verkaufte der Shop hierzulande Produkte für mehr als eine halbe Milliarde Franken. Die Competec-Gruppe, zu der Brack gehört, beschäftigt mittlerweile über 1300 Angestellte. Der Shop ist auf Elektronikartikel fokussiert. Es können auch Haushaltsgegenstände oder Spielwaren gekauft werden. Wer bis 19 Uhr bestellt, hat die Ware am nächsten Tag geliefert. Ab 50 Franken muss man keine Versandkosten mehr bezahlen. Bei Brack kann man zudem in Raten zahlen, was bei einer grösseren Anschaffung wie einem Fernseher helfen kann.

6 Aliexpress – der chaotische Onlinebasar

Umsatz 2023: 390 Mio. Fr.

Aliexpress gehört zur chinesischen Alibaba-Gruppe. Während sich Alibaba an Firmenkunden richtet, ist Aliexpress das Pendant für private Käufer. Den Onlineshop gibt es bereits seit 2010. Das dürfte erklären, weshalb Aliexpress im Gegensatz zu anderen China-Shops beim Wachstum nicht mehr auf der Überholspur ist. Das Sortiment reicht ähnlich wie bei Temu von Kleidung und Schuhen bis zu Haushaltsgegenständen und anderen Kleinwaren. Die Preise sind mit Temu vergleichbar. Jedoch sind Infos über Versand und Rücksendung viel schlechter zu finden als bei der Konkurrenz. Zudem dauert die Lieferung länger.

7 Shein – der günstige Trendsetter

Umsatz 2023: 220 Mio. Fr.

Der chinesische Onlineshop Shein (Ausprache: Schii-in) hat sich vor allem auf Mode, Schuhe und Accessoires spezialisiert – und macht damit vor allem Zalando Konkurrenz – und wie! 2023 konnte Shein den Umsatz in der Schweiz mehr als verdreifachen. Täglich landen Tausende neue Produkte auf der Website – an aktuellen Modetrends orientiert. Es gibt T-Shirts und Kleider für 5 Franken, aber auch Jacken und Schuhe für 30 Franken und mehr zu ganz unterschiedlicher Qualität. Beim Kundendienst schneidet Shein deutlich besser ab als Temu.

8 Wish – der verdrängte Chinese

Umsatz 2023: 10 Mio. Fr.

Wish ist der Vorreiter der chinesischen Shops – wurde aber von der Konkurrenz aus dem eigenen Land verdrängt. Innert zwei Jahren brach der Umsatz hierzulande von 125 Millionen auf noch 10 Millionen Franken ein. Die Preise sind zwar ähnlich tief wie bei Temu – die Versandkosten dagegen deutlich höher. Wer auf Wish eine Rücksendung einreicht, darf den Artikel meist behalten – und bekommt das Geld trotzdem zurück. Ein Rückversand nach China lohnt sich schlichtweg nicht.