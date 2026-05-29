Der Schweizer Luxusschuhhersteller Bally macht fünf Läden zu, etwa in Luzern und Basel. Alle Mitarbeitenden verlieren ihre Stelle. Die Zukunft weiterer Filialen – auch jener in Zürich – ist unklar. Auch die Produktion im Tessin wird in den kommenden Wochen eingestellt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bally schliesst nach 175 Jahren die Schweizer Produktion; in Caslano TI sind 27 Stellen betroffen

Auch fünf Bally-Läden in Luzern, Basel, Lugano, Lausanne und Genf schliessen

Einst hatte das Unternehmen 7000 Angestellte, seit 2024 ist es im Besitz der US-Firma Regent

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Bally leidet unter der Krise im Luxussegment! Der traditionsreiche Schuhproduzent stellt seine Produktion in der Schweiz ein – nach 175 Jahren. Bereits in den kommenden Wochen sollen die verbleibenden 27 Produktionsmitarbeitenden in Caslano TI entlassen werden. Die Kündigung haben sie bereits erhalten. Damit geht eine Ära zu Ende. Bally produziert künftig nur noch in Italien, Portugal und Spanien sowie in China.

Das Schweizer Unternehmen setzt auch bei den Läden den Rotstift an. Die vier Stores in Luzern, Basel, Lugano und Lausanne werden geschlossen, wie zuerst das Portal zentralplus.ch berichtet hat. Das Geschäft am Grendel in Luzern ist bereits geräumt, die Schaufenster sind leer. Vier Angestellte haben die Kündigung erhalten. In Basel haben ebenfalls alle Bally-Angestellten den blauen Brief erhalten, wie das Portal bajour.ch schreibt. Und Blick weiss: Auch die noble Filiale an der Einkaufsmeile Rue du Rhône in Genf ist Geschichte.

Wie es mit den verbleibenden Filialen – etwa jener an der Bahnhofstrasse in Zürich – weitergeht, ist unklar. Bally hat eine Anfrage von Blick nicht beantwortet.

Bally hatte einst 7000 Angestellte

Bally ist eine der traditionsreichsten Firmen der Schweiz, sie wurde 1851 im Kanton Solothurn von Carl Franz Bally und seinem Bruder Fritz gegründet. Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten 7000 Menschen für die Firma. Es gab Filialen und Fabriken von Buenos Aires bis New York. Doch diese glanzvollen Zeiten sind längst vorbei.

Die Schweizer Luxusschuhmarke kämpft bereits seit längerem mit Problemen – und wurde in den letzten Jahren «herumgereicht wie eine heisse Kartoffel», wie die «Handelszeitung» schreibt. Zuletzt wechselten die Besitzer im Jahr 2024: Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann verkaufte die Marke an die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Regent.

Zuvor hatte neben der Familie Bally unter anderem der Schweizer Finanzspekulant Werner K. Rey (82) den Schuhhersteller besessen. Auch der Rüstungskonzern Oerlikon-Bührle und die amerikanische Private-Equity-Gesellschaft TPG waren einst Bally-Besitzer. 2018 geriet das Unternehmen fast in chinesische Hände. Der Deal platzte jedoch kurz vor dem Abschluss.