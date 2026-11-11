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Lichterlöschen beim Traditionsunternehmen Ferag. Der Zürcher Industriebetrieb, der Fördersysteme und Sortieranlagen baut, räumt Produktions-, Lager-, Büro- und Logistikflächen am Hauptsitz in Hinwil ZH.

Auf Immobilienportalen werden derzeit Nachmieter gesucht. Nicht für ein paar kleine Räume, sondern für insgesamt über 11’000 Quadratmeter – verfügbar ab spätestens Herbst 2027, Preis auf Anfrage.

Was bleibt übrig in Hinwil?

Gemäss einem Insider, der anonym bleiben möchte, verlagert die Ferag AG ihre Produktion seit gut einem halben Jahr Schritt für Schritt nach Polen. Dort, genauer in der südpolnischen Stadt Kattowitz, betreibt das Traditionsunternehmen ein Fertigungswerk. Die ausgeschriebenen Räume in Hinwil dagegen sollen bis Juli 2027 geräumt sein. Einzelne Flächen werden offenbar bereits heute nicht mehr genutzt; sie können per Ende Jahr bezogen werden.

Die Belegschaft im Zürcher Oberland wurde gemäss einem Informanten letzten Donnerstag über die Schritte informiert. Blick erhielt keine Bestätigung der Informationen durch die Ferag AG. Das Management liess sämtliche Anfragen unbeantwortet und ist offenbar auf Tauchstation.

Warum gibt die Ferag AG grosse Betriebsflächen im Zürcher Oberland auf? Was bleibt dann vom einst so stolzen Familienunternehmen noch übrig am Standort Hinwil? Wie viele Angestellte sind betroffen? Kommt es zu Entlassungen? Fragen über Fragen, doch beim Unternehmen herrscht Funkstille. Ein Topmanager, mit dem Blick sprechen kann, will sich nicht zur Situation äussern. Er habe mit dem Unternehmen «nichts mehr zu tun», sagt er, obwohl er gemäss Handelsregister noch zum obersten Kader der Firma gehört.

Firma kommt nicht zur Ruhe

Es wäre nicht das erste Mal, dass Ferag in Hinwil im grossen Stil Stellen streicht. Letztmals setzte das Management 2019 zum Kahlschlag an: Mehrere Tochterfirmen stellten den Betrieb ein. 136 Arbeitsplätze verschwanden – gut 500 verblieben in Hinwil. Grund für den Abbau von damals war die Krise bei den Printmedien. Druckereien waren einst die wichtigsten Abnehmer für die Indoor-Transportanlagen von Ferag. Seitdem hat sich das Unternehmen breiter aufgestellt und unter anderem Kunden im Modesektor und Onlinehandel dazu gewonnen.

Zur Ruhe kam das Unternehmen trotzdem nicht. Vielmehr zeigt sich das Bild eines schleichenden Abbaus. Die Firma wechselte mehrfach in kurzer Zeit den CEO. Seit 2020 leitet Tommaso Ramundo (53) die Ferag AG. 2023 ging das Personalrestaurant zu. Das achtköpfige Gastro-Team musste gehen.

Auf dem Ferag-Areal plant jetzt Audi F1

Vor einem Jahr dann der grosse Umzug: Vom sogenannten Ferag-Areal in Hinwil, dem langjährigen der Hauptsitz der Firma, gings an die Industriestrasse 1. Dorthin, wo jetzt die Räumlichkeiten zur Miete ausgeschrieben sind. Für das Ferag-Areal fand sich ein prominenter Mieter: Das Formel-1-Team von Audi plant dort einen grossen Campus – mit Prüfeinrichtung, Werkstatt und Büros. Vor wenigen Wochen gab der Gemeinderat grünes Licht für die erste Etappe des Vorhabens; bis 2030 soll das Areal bezugsbereit sein.

Letztes Jahr wurden zudem sämtliche Ferag-Immobilien in eine separate Einheit abgespalten – die WRH Immobilien AG, benannt nach dem Gründer und Maschinenbauingenieur Walter Reist (†95).

Personalbestand schmilzt

Über all die Jahre schrumpfte der Personalbestand: 2019 beschäftigte Ferag gemäss Medienberichten allein in Hinwil über 500 Angestellte. Von rund 1000 Mitarbeitenden weltweit war die Rede. Heute sind es laut Website noch gut 450 Angestellte in 18 Ländern.

Ferag gehört zu den bedeutendsten Industrieunternehmen im Zürcher Oberland und wird nächstes Jahr 70. Ob dann in Hinwil noch jemandem nach Feiern zumute ist, ist offen.