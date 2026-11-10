Mit riesigen schwarzen Bannern rechnet Unternehmer Markus Streitl (54) im bernischen Biglen mit den Behörden ab. Sein Zehn-Millionen-Projekt, unter anderem für barrierefreie Wohnungen, wurde abgewürgt – wegen eines Baches, der unter der Liegenschaft durchfliesst.

Darum gehts Markus Streitl verhüllt in Biglen mehrere Gebäude mit schwarzen Bannern

Sein Zehn-Millionen-Projekt mit 21 Wohnungen scheitert vorerst am überdeckten Biglebach

Kanton und Gemeinde sehen den Umbau im Gewässerraum als unzulässig.

Maria-Rahel Cano Reporterin Blick

Wer dieser Tage entlang der Rohstrasse in Biglen BE fährt, kann sie nicht übersehen: Riesige schwarze Planen verhüllen die Fassaden mehrerer Gebäude. Prominent an einem Bauernhaus prangt der Schriftzug: «Gegen Beamtentum ohne Vernunft».

Entlang des Strassenrands ziehen sich weitere Banner: «Liebe Rollstuhlfahrende/Menschen mit eingeschränkter Mobilität, der Kanton/Gemeinde verhindern 13 barrierefreie Wohnungen.» An einer anderen Stelle heisst es: «Ich bin ein Gebäude und möchte schön werden und einen Nutzen haben.»

Hinter der aufsehenerregenden Protestaktion steht Markus Streitl (54). Er ist Geschäftsführer der Firma STS Klima und Mehrheitsaktionär von sechs Unternehmen. Seit über zwei Jahrzehnten gehört dem Unternehmer das historische Areal um die alte Gerberei in Biglen. Streitl hatte Grosses vor: «Für rund zehn Millionen Franken wollte ich 21 neue Wohnungen bauen.» Aktuell beherbergt der in die Jahre gekommene Industriekomplex noch Gewerbe- und Hobbyräume sowie bestehende Mietwohnungen.

Dass er seine Liegenschaften nun in Schwarz hüllt, hat einen klaren Grund: «Ich wollte meinem Unmut gegenüber den Behörden Luft machen.» Denn das Millionenprojekt ist vorerst gestorben, wie der 54-Jährige gegenüber Blick erklärt.

Das Problem fliesst im Verborgenen

Die Behörden machten dem Unternehmer einen Strich durch die Rechnung. Eine Vorabklärung bei Kanton und Gemeinde zeigte: Das Vorhaben ist in dieser Form chancenlos. An einem runden Tisch wurde bereits ausführlich darüber diskutiert.

Der Grund für das Scheitern liegt im Untergrund: der Biglebach. Er fliesst in einem 72 Meter langen Kanal direkt unter den Liegenschaften durch. Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland blockte die Pläne deshalb ab: «Generell geniessen die Gewässer in der Schweiz einen hohen Schutz und diese dürfen grundsätzlich nicht überdeckt werden», heisst es auf Anfrage. Die geplante Aufstockung und der Umbau von Gewerbe- in Wohnraum seien im sogenannten Gewässerraum unzulässig.

Damit die Behörden Streitls Aufstockung überhaupt bewilligen würden, müsste er den Bach unter seinen Häusern freilegen und renaturieren. Das ist laut dem Unternehmer ein gigantischer Aufwand, der das Projekt wirtschaftlich unrentabel mache.

«Kein Quadratmeter Grünfläche geopfert»

Genau daran stört sich Streitl: «Mir fehlt es in diesem Fall an gesundem Menschenverstand und an einer Interessenabwägung. Der Kanton Bern fährt momentan eine knallharte Linie, bei der die Kompromissfähigkeit komplett fehlt.»

Was den 54-Jährigen besonders ärgert: Während über Zersiedelung geklagt werde, werde hier ein Projekt auf bereits versiegeltem Boden abgewürgt. «Für dieses Projekt hätte kein einziger Quadratmeter Grünfläche geopfert werden müssen.»

Einen jahrelangen, zermürbenden Rechtsstreit will er sich nicht antun. Stattdessen montierte er die Protest-Planen. Streitl betont dabei, dass es ihm nicht um persönliche Angriffe gegen einzelne Personen aus Gemeinde oder Kanton gehe: «Mein Anliegen ist unpolitisch, friedlich und sachbezogen.»

Gemeinde Biglen bedauert Vorwürfe

Bei der Gemeinde Biglen stösst die Plakataktion auf Unverständnis. In einer Stellungnahme heisst es: «Wir bedauern, dass wir aus den Medien von den Vorwürfen erfahren mussten und nicht direkt damit konfrontiert worden sind. So hätten die Vorwürfe sowie das weitere Vorgehen und mögliche Lösungsansätze direkt besprochen werden können.» Die Gemeinde betont, weiterhin Interesse daran zu haben, die Bauherrschaft bei einer bewilligungsfähigen Lösung zu unterstützen.

Auch Streitl sagt: «Im Endeffekt wünsche ich mir, dass wir gemeinsam Lösungen finden.» Dennoch ist für ihn die Zehn-Millionen-Idee vorerst vom Tisch. Statt Wohnungen denkt er nun über einfache Lagerräume oder ein neues Dach nach. Am 4. Dezember will er an einem Info-Abend im Dorf die Werbetrommel rühren. Die schwarzen Banner an der Rohrstrasse bleiben bis auf Weiteres hängen.