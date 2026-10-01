Audi entwickelt in Hinwil bis 2030 seinen neuen «Formula One Campus». Auch der bisherige Standort im Zürcher Oberland wird weiter betrieben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi plant neuen Formel-1-Campus in Hinwil, Fertigstellung bis 2030 erwartet

Aktueller Standort wird später zum Produktionszentrum und Windtunnel umfuktioniert

Motorenproduktion bleibt in Neuburg (De), technisches Zentrum in Bicester (Gb)

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das Formel-1-Team von Audi hat seine Pläne für seinen neuen Campus am Standort in Hinwil ZH vorgestellt. Der Rennstall spricht von einem «grossen Meilenstein in der Langzeitentwicklung des Teams».

Der neue «Formula One Campus» wird an der Hinwiler Zürichstrasse weniger als einen Kilometer vom aktuellen Standort (Wildbachstrasse) entstehen. Seit Sommer sind erste Elemente am neuen Standort bereits in Betrieb. Bis 2030 soll er voll ausgebaut sein.

Während der Entwicklungsphase wird der bisherige Standort voll funktionsfähig bleiben, anschliessend soll er zum «manufacturing centre» (Produktionszentrum) und Windtunnel umfunktioniert werden.

Audi entwickelt und baut im ehemaligen Sauber-Werk im Zürcher Oberland seine Boliden. «Der Campus wird eine wichtige Rolle dabei spielen, Weltklasse-Talente für uns zu gewinnen und zu binden und gleichzeitig die Grundlagen zu schaffen, die für die Verwirklichung unserer langfristigen Ziele erforderlich sind», wird CEO Mattia Binotto in einer Medienmitteilung zitiert. «Wir sind stolz darauf, dass das nächste Kapitel des Teams in Hinwil geschrieben wird.»

Die Motoren werden weiterhin im deutschen Neuburg hergestellt, das technische Zentrum bleibt in Bicester (Gb).