Personalchaos bei Denner: Marketing-Chef Raphael Werner kündigt seinen Rückzug an. Nach nur zwei Jahren verlässt der ausgezeichnete «CMO des Jahres» den Discounter – es ist bereits der dritte Abgang in der Chefetage dieses Jahr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Raphael Werner verlässt Denner nach zwei Jahren als Marketing-Leiter

Er wurde kürzlich zum «CMO des Jahres» ausgezeichnet

Mehrere Führungskräfte traten 2026 zurück

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Bei Denner gehen die Chefs reihenweise von Bord. Nun trifft es den Marketingleiter des grossen Schweizer Discounters. Raphael Werner gibt in einem Interview mit Online-Magazin persoenlich.com bekannt, dass er das Unternehmen nach zwei Jahren verlassen will. Der Grund? Der Mann hinter dem WM-Kurzfilm «The Socceritos» will neue berufliche Herausforderungen annehmen. Politische Gründe sollen keine Rolle gespielt haben.

Wohin der Marketingexperte als Nächstes will, wollte er nicht sagen. «Ich habe bei Denner aussergewöhnlich spannende Jahre erlebt», erzählte er. Vor einigen Tagen hat er die Auszeichnung zum «CMO des Jahres» bekommen. Damit habe er einen persönlichen Höhepunkt erreicht. Nach dem Höhepunkt endet seine Karrierebahn bei Denner aber rasant: Schon Ende dieses Monats soll er den Konzern verlassen, wie Denner auf Anfrage von Blick bestätigt.

Denner sucht schon eine Nachfolge für den Marketingchef, dessen Karriere bei Lidl in der Schweiz und Belgien begann. Knatsch soll es keinen gegeben haben. «Die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen», sagt Mediensprecher Thomas Kaderli zu Blick.

Ein Abgang folgt auf den anderen

Werner ist einer in einer stetig wachsenden Reihe von Denner-Chefs, die das Weite suchen. Nach etwas mehr als einem Jahr nahm Denner-Chef Torsten Friedrich (49) Ende April seinen Hut. Der Deutsche trat mit sofortiger Wirkung zurück – ein Hinweis für Zoff hinter den Kulissen.

Er sollte aber nicht der Einzige bleiben, der dieses Jahr abgeht. Auch Christian Staub (42), Leiter Verkauf, verlässt auf eigenen Wunsch die Migros-Tochter. Im Juni wurde bekannt, dass Staub künftig in einem anderen Unternehmen eine Führungsposition einnehmen würde. Noch bis Ende dieses Jahres soll der Verkaufsleiter dem Discounter erhalten bleiben.

Dass bei Denner unter der Vorherrschaft der Migros schlechte Stimmung herrscht, kritisierte auch schon der ehemalige Denner-Besitzer Philippe Gaydoul (54): «Viele Läden sehen fast so aus wie vor bald 20 Jahren. Es wurde kaum investiert – weder in Filialen noch in neue Technologien wie Self-Scanning, die für Discounter interessant wären», sagte er im Juni der «NZZ am Sonntag».